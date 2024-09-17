Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
İlk Maçında Harikalar Yarattı: Kenan Yıldız Juventus - PSV Maçının Oyuncusu Seçildi

İlk Maçında Harikalar Yarattı: Kenan Yıldız Juventus - PSV Maçının Oyuncusu Seçildi

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
17.09.2024 - 23:32

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi maçında büyük bir başarıya imza attı. 19 yaşındaki futbolcumuz, 'maçın oyuncusu' ödülünün sahibi oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

UEFA Şampiyonlar Ligi 2024-2025 sezonunun ilk haftasında İtalyan ekibi Juventus, sahasında Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile karşı karşıya geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2024-2025 sezonunun ilk haftasında İtalyan ekibi Juventus, sahasında Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile karşı karşıya geldi.

Rakibine karşı üstün bir oyun sergileyerek maça başlayan siyah-beyazlılar, 21. dakikada Kenan Yıldız’ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Rakibine karşı üstün bir oyun sergileyerek maça başlayan siyah-beyazlılar, 21. dakikada Kenan Yıldız’ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Genç yıldızımız, bu golle birlikte kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi golüne imza atarken kulüp efsanesi Del Piero'yu da geride bıraktı.

Genç yıldızımız, bu golle birlikte kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi golüne imza atarken kulüp efsanesi Del Piero'yu da geride bıraktı.

Milli futbolcumuz, Juventus'un Devler Ligi'nde gol atan en genç oyuncusu oldu.

Milli futbolcumuz, Juventus'un Devler Ligi'nde gol atan en genç oyuncusu oldu.

Mücadelenin ardından da UEFA tarafından "maçın oyuncusu" ödülüne layık görüldü.

Mücadelenin ardından da UEFA tarafından "maçın oyuncusu" ödülüne layık görüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İşte Kenan'ın ödülüne kavuştuğu an 👇

Attığı müthiş gol 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın