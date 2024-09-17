İlk Maçında Harikalar Yarattı: Kenan Yıldız Juventus - PSV Maçının Oyuncusu Seçildi
İlk Maçında Harikalar Yarattı: Kenan Yıldız Juventus - PSV Maçının Oyuncusu Seçildi
Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi maçında büyük bir başarıya imza attı. 19 yaşındaki futbolcumuz, 'maçın oyuncusu' ödülünün sahibi oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
UEFA Şampiyonlar Ligi 2024-2025 sezonunun ilk haftasında İtalyan ekibi Juventus, sahasında Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile karşı karşıya geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Rakibine karşı üstün bir oyun sergileyerek maça başlayan siyah-beyazlılar, 21. dakikada Kenan Yıldız’ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
Genç yıldızımız, bu golle birlikte kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi golüne imza atarken kulüp efsanesi Del Piero'yu da geride bıraktı.
Milli futbolcumuz, Juventus'un Devler Ligi'nde gol atan en genç oyuncusu oldu.
Mücadelenin ardından da UEFA tarafından "maçın oyuncusu" ödülüne layık görüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte Kenan'ın ödülüne kavuştuğu an 👇
Attığı müthiş gol 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın