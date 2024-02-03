İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller
İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller
Kaynak: https://www.reddit.com/r/confusing_pe...
Çektikleri birbirinden acayip fotoğraflarla hepimizin beynini yakan 15 kişiyi sizler için derleyelim dedik. Bakalım içlerinden sizi en çok şaşırtan hangisi olacak... Detaylar içeriğimizde.👇
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1. Hazırsanız başlayalım...
2. "30 saniye bakınca alışıyorsunuz."
3. Yer mi gök mü anlamadık.🤔
4. "Kedim kırıldı."😂
5. "Aslında arabada kimse yok."
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6. "Yalnız o hareketi yanlış yapıyorsun kardeşim."
7. "Dünyanın sonu gelmiş gibi bi' fotoğraf oldu."
8. Çatıya park edilmiş gibi değil mi?
9. "Köpeğin üstünde kız çocuğu oturuyormuş gibi."
10. Uçan Sabri'den sonra uçan pizza...
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11. "Hayatımda düz kol görmedim demem."
12. "Havuzdayken yakaladığım tablo gibi kare..."
13. Haftaya görüşmek üzere.👋
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#13 motordayken hissettiğim 😂😂