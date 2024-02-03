Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller

İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller

Sosyal Medya Goygoy
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
03.02.2024 - 22:16

Çektikleri birbirinden acayip fotoğraflarla hepimizin beynini yakan 15 kişiyi sizler için derleyelim dedik. Bakalım içlerinden sizi en çok şaşırtan hangisi olacak... Detaylar içeriğimizde.👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/confusing_pe...
İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Hazırsanız başlayalım...

1. Hazırsanız başlayalım...

2. "30 saniye bakınca alışıyorsunuz."

2. "30 saniye bakınca alışıyorsunuz."

3. Yer mi gök mü anlamadık.🤔

3. Yer mi gök mü anlamadık.🤔

4. "Kedim kırıldı."😂

4. "Kedim kırıldı."😂

5. "Aslında arabada kimse yok."

5. "Aslında arabada kimse yok."
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. "Yalnız o hareketi yanlış yapıyorsun kardeşim."

6. "Yalnız o hareketi yanlış yapıyorsun kardeşim."

7. "Dünyanın sonu gelmiş gibi bi' fotoğraf oldu."

7. "Dünyanın sonu gelmiş gibi bi' fotoğraf oldu."

8. Çatıya park edilmiş gibi değil mi?

8. Çatıya park edilmiş gibi değil mi?

9. "Köpeğin üstünde kız çocuğu oturuyormuş gibi."

9. "Köpeğin üstünde kız çocuğu oturuyormuş gibi."

10. Uçan Sabri'den sonra uçan pizza...

10. Uçan Sabri'den sonra uçan pizza...
İçeriğin Devamı Aşağıda

11. "Hayatımda düz kol görmedim demem."

11. "Hayatımda düz kol görmedim demem."

12. "Havuzdayken yakaladığım tablo gibi kare..."

12. "Havuzdayken yakaladığım tablo gibi kare..."

13. Haftaya görüşmek üzere.👋

13. Haftaya görüşmek üzere.👋

İlginizi çekebilir.👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
s.rtc

#13 motordayken hissettiğim 😂😂