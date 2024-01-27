İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayacak Birbirinden İlginç Görseller
İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayacak Birbirinden İlginç Görseller
Kaynak: https://www.reddit.com/r/confusing_pe...
Çektikleri birbirinden acayip fotoğraflarla hepimizin beynini yakan 15 kişiyi sizler için derleyelim dedik. Bakalım içlerinden sizi en çok şaşırtan hangisi olacak... Detaylar içeriğimizde.👇
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1. Hazırsanız başlayalım...
2. Tsunami gibi değil mi?
3. Tatlılıklarını ölüyorum şu an.😍
4. "Pardon kaç patiniz vardı efendim?"
5. Minik kolu fark edenler burada mı?
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6. 😱 😱 😱
7. "Fotoğrafta dev gibi çıkmışım."
8. Photoshop gibi olmuş.
9. Beynim döndü yine...
10. "Köpeğimle tek bedeniz artık."
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11. Haftaya görüşmek üzere...
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