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İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayacak Birbirinden İlginç Görseller

İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayacak Birbirinden İlginç Görseller

Sosyal Medya Goygoy
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
27.01.2024 - 15:46

Çektikleri birbirinden acayip fotoğraflarla hepimizin beynini yakan 15 kişiyi sizler için derleyelim dedik. Bakalım içlerinden sizi en çok şaşırtan hangisi olacak... Detaylar içeriğimizde.👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/confusing_pe...
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1. Hazırsanız başlayalım...

1. Hazırsanız başlayalım...

2. Tsunami gibi değil mi?

2. Tsunami gibi değil mi?

3. Tatlılıklarını ölüyorum şu an.😍

3. Tatlılıklarını ölüyorum şu an.😍

4. "Pardon kaç patiniz vardı efendim?"

4. "Pardon kaç patiniz vardı efendim?"

5. Minik kolu fark edenler burada mı?

5. Minik kolu fark edenler burada mı?
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6. 😱 😱 😱

6. 😱 😱 😱

7. "Fotoğrafta dev gibi çıkmışım."

7. "Fotoğrafta dev gibi çıkmışım."

8. Photoshop gibi olmuş.

8. Photoshop gibi olmuş.

9. Beynim döndü yine...

9. Beynim döndü yine...

10. "Köpeğimle tek bedeniz artık."

10. "Köpeğimle tek bedeniz artık."
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11. Haftaya görüşmek üzere...

11. Haftaya görüşmek üzere...

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