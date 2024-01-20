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İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayacak Birbirinden İlginç 15 Görsel

İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayacak Birbirinden İlginç 15 Görsel

Sosyal Medya Goygoy
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
20.01.2024 - 14:46

Çektikleri birbirinden acayip fotoğraflarla hepimizin beynini yakan 15 kişiyi sizler için derleyelim dedik. Bakalım içlerinden sizi en çok şaşırtan hangisi olacak... Detaylar içeriğimizde.👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/confusing_pe...
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1. Hazırsanız başlayalım...

1. Hazırsanız başlayalım...

2. Hangi maçta oldu bu olay?

2. Hangi maçta oldu bu olay?

3. "Kedim kendisini temizliyor."

3. "Kedim kendisini temizliyor."

4. Tüm algım gitti.

4. Tüm algım gitti.

5. Yorki köpgelere benzemiş.😂

5. Yorki köpgelere benzemiş.😂
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6. Efsaneyi hatırlayalım.😂

6. Efsaneyi hatırlayalım.😂

7. 😱 😱 😱

7. 😱 😱 😱

8. Trafikte böyle bir şey görmem umarım.😂

8. Trafikte böyle bir şey görmem umarım.😂

9. "Doğrusunu anlamam 10 saniyemi aldı."

9. "Doğrusunu anlamam 10 saniyemi aldı."

10. Su mu var ben mi yanlış görüyorum?

10. Su mu var ben mi yanlış görüyorum?
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11. 😂 😂 😂

11. 😂 😂 😂

12. Uyandığınızda böyle bir şey gördüğünüzü düşünsenize...

12. Uyandığınızda böyle bir şey gördüğünüzü düşünsenize...

13. Abinin boyu kaç tam olarak?

13. Abinin boyu kaç tam olarak?

14. Kedi mi köpek mi?

14. Kedi mi köpek mi?

15. Haftaya görüşmek üzere.👋

15. Haftaya görüşmek üzere.👋

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