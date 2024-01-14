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İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayacak Birbirinden İlginç 15 Görsel

İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayacak Birbirinden İlginç 15 Görsel

Sosyal Medya Goygoy
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
14.01.2024 - 14:16

Çektikleri birbirinden acayip fotoğraflarla hepimizin beynini yakan 15 kişiyi sizler için derleyelim dedik. Bakalım içlerinden sizi en çok şaşırtan hangisi olacak... Detaylar içeriğimizde.👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/confusing_pe...
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1. Hazırsanız başlayalım...

1. Hazırsanız başlayalım...

2. Doğayla bütünleşmiş gibi, tüyler ürpertici...

2. Doğayla bütünleşmiş gibi, tüyler ürpertici...

3. Harry Potter'dan gelmiş olabilir misiniz?

3. Harry Potter'dan gelmiş olabilir misiniz?

4. Düğme gözlü dedikleri bu olsa gerek.

4. Düğme gözlü dedikleri bu olsa gerek.

5. Sana ne olmuş?😱

5. Sana ne olmuş?😱
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6. Rüyalarıma giren o görsel:

6. Rüyalarıma giren o görsel:

7. Hangi açının hüsranıdır bu?

7. Hangi açının hüsranıdır bu?

8. 😱 😱 😱

8. 😱 😱 😱

9. Tatlı bir fotoğraf olmuş.😍

9. Tatlı bir fotoğraf olmuş.😍

10. Görünmezlik pelerini giymiş.

10. Görünmezlik pelerini giymiş.
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11. Atların bende yaşattığı katarsis...

11. Atların bende yaşattığı katarsis...

12. Devasa bir köpge...

12. Devasa bir köpge...

13. Doğrusunu anlayamadım.😂

13. Doğrusunu anlayamadım.😂

14. Mükemmel zamanlama...

14. Mükemmel zamanlama...

15. Haftaya görüşmek üzere.👋

15. Haftaya görüşmek üzere.👋

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7 de ne var yav

Mehmet Hasret İpek

boy farkı aslında açıdan dolayı bu kadar çok görünüyor

Fatih Günal

5 teki torera da ne var ki?