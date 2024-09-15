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İlişkinizin Yıkılmaması İçin Gerekli: Partnerinizle Karşılıklı Güven Bağını Kurmak İçin 10 İpucu

etiket İlişkinizin Yıkılmaması İçin Gerekli: Partnerinizle Karşılıklı Güven Bağını Kurmak İçin 10 İpucu

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
15.09.2024 - 23:46

Güven ilişkinin temel taşıdır. Peki o güveni partnerinizle nasıl sağlayabilirsiniz? İşte partnerinizle mükemmel bir güven kurmanız için 10 işe yarar ipucu!

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1. Her zaman dürüst olun.

Her zaman dürüst olun ve partnerinizden de dürüst olmasını bekleyin. Yalan söylemek veya gerçeği saklamak, güveni direkt zedeleyecektir. Bu yüzden ne olursa olsun dürüstlüğü elden bırakmayın ve her şeyi açıklayarak anlatın. Etkisini çok çabuk göreceksiniz!

2. Sözlerinizi tutun.

Verdiğiniz sözleri tutmaya özen gösterin. Sözlerinizi tutmamak, partnerinizin size olan güvenini zedeleyebilir. Sözler zaten direkt güven ile bağlantılıdır bu yüzden önemsiz diye düşünmeyin. Eğer bir şeyi yapacağınızdan emin değilseniz söz vermeyin.

3. İlişkinizde sorumluluk alın.

Hatalarınızı kabul edin ve sorumluluk almaktan kaçınmayın. Sorumluluk almamak, partnerinizin size olan güvenini zedeleyebilir. Kendiniz ve onun için sorumluluk aldıkça bu ilişkiye de ne kadar güvendiğinizi gösterebilirsiniz.

4. Hiçbir zaman saygıyı elden bırakmayın.

Partnerinize her zaman saygılı davranın. Saygısız davranmak, partnerinizin size olan güvenini zedeleyebilir. Bir ilişkinin olmazsa olmazı saygıdır. O yüzden bu adımı atlamadan, karşınızdakine saygı ve sevgi gösterdiğinizi belli ederek ilerleyin.

5. Açık iletişim kurun.

Partnerinizle açık ve dürüst bir şekilde iletişim kurmaya özen gösterin. Duygularınızı ve ihtiyaçlarınızı partnerinizle paylaşmaktan çekinmeyin. Çünkü siz ona karşı dürüst ve açık bir iletişim kurdukça o da size karşı daha açık bir iletişim benimseyecek. Bu da zamanla aranızdaki güveni pekiştirecek.

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6. Birbirinize alan tanıyın.

Herkesin kişisel alana ihtiyacı olduğunu unutmayın. Partnerinizin alanına saygı duyun ve ona nefes aldıracak kadar zaman tanıyın. Onun kendi alanında vakit geçirmesi, tek başına veya sevdikleriyle olması sizi rahatsız etmemeli. Bu ona güvendiğinizi gösterir.

7. Partnerinizi destekleyin.

Zor zamanlarda partnerinize destek olun ve ona yardım edin. Partnerinizin yanında olduğunuzu ve ona güvendiğinizi hissettirin. Çünkü onu gerçekten destekleyip arkasında olduğunuz zaman ona güvendiğinizi gösterebilirsiniz. O da hep onu desteklediğinizi bilerek size daha fazla güvenir.

8. Partnerinizi suçlamayın.

Suçlamak aslında ona güvenmediğinizi gösterir, bu da aranızdaki güven sorununuzu artırır. Suçlamadan, sen yaptın demeden duygularınızı ifade edin. Suçlamak tüm dengeyi bozar, bu da ilerleyen dönemlerde güven problemini ortaya çıkarır.

9. Ben dili kullanın.

Partnerinize 'sen üzdün', 'sen kırdın' demek yerine 'ben kırıldım' deyin. Sen diye başladığınız her cümle onu suçlu hale getirmenize sebep olur. Kendi duygu durumunuzu ifade etmek daha yapıcı bir ilişki kurmanızı sağlayacaktır. Siz yapıcı oldukça aranızdaki güven pekişecektir.

10. Affetmeyi öğrenin.

10. Affetmeyi öğrenin.

Herkes hata yapabilir. Partnerinizi affetmeyi öğrenin ve ilişkinizi onarın. Affetmekte çok zorlanıyorsanız meditasyon yapın ve bunun üzerine çalışın. Affetmek ona güvendiğinizi de gösteren en önemli noktalardan biridir.

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