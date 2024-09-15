İlişkinizin Yıkılmaması İçin Gerekli: Partnerinizle Karşılıklı Güven Bağını Kurmak İçin 10 İpucu

Partnerinizle açık ve dürüst bir şekilde iletişim kurmaya özen gösterin. Duygularınızı ve ihtiyaçlarınızı partnerinizle paylaşmaktan çekinmeyin. Çünkü siz ona karşı dürüst ve açık bir iletişim kurdukça o da size karşı daha açık bir iletişim benimseyecek. Bu da zamanla aranızdaki güveni pekiştirecek.