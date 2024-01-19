İlişkinizi Korumak İçin Sinirlendiğinizde Yapmanız Gereken 10 Şey
İlişkinizi Korumak İçin Sinirlendiğinizde Yapmanız Gereken 10 Şey
Zaman zaman ilişkilerde kavgalar, anlaşmazlıklar ve tartışmalar olabilir. Burada önemli olan hem sizin hem de partnerinizin tartışmaların üstesinden nasıl geldiğidir. İşte ilişkinizi korumak için sinirlendiğiniz zamanlarda yapmanız gereken ilişki kurtarıcı hareketler!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Nefes alın.
2. Anlayışlı olun ve empati kurun.
3. Anında tepki vermeyin.
4. Suçlamadan iletişim kurun.
5. Özür dileme yeteneğinizi geliştirin.
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Dinleme becerilerinizi geliştirin ve dinleyin.
7. Fiziksel bir aktivite yapın.
8. Partnerinize alan tanıyın.
9. Ortak çözümler arayın.
10. Sakin bir ortamda konuşun.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda