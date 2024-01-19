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İlişkinizi Korumak İçin Sinirlendiğinizde Yapmanız Gereken 10 Şey

etiket İlişkinizi Korumak İçin Sinirlendiğinizde Yapmanız Gereken 10 Şey

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
19.01.2024 - 23:46

Zaman zaman ilişkilerde kavgalar, anlaşmazlıklar ve tartışmalar olabilir. Burada önemli olan hem sizin hem de partnerinizin tartışmaların üstesinden nasıl geldiğidir. İşte ilişkinizi korumak için sinirlendiğiniz zamanlarda yapmanız gereken ilişki kurtarıcı hareketler!

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1. Nefes alın.

Sinirlendiğinizde derin nefes alarak sakinleşmeye çalışın. Derin nefes, sakinleşmenize ve düşünce kontrolünüzü sağlamanıza yardımcı olabilir. Hatta isterseniz farklı nefes tekniklerinden yararlanabilir ve zihninizi boşaltarak ana dönebilirsiniz.

2. Anlayışlı olun ve empati kurun.

Partnerinizin bakış açısını anlamaya çalışın. Empati kurmak, duygusal bir bağ kurmanıza yardımcı olabilir. Tepkinizi belli etmeden önce neden böyle dediğini veya yaptığını düşünebilirsiniz.

3. Anında tepki vermeyin.

Sinirlendiğinizde hemen tepki vermek yerine, biraz zaman geçirin. Duygularınızı düzenleyip daha sakin bir şekilde ifade edebilirsiniz. Anında tepki verdiğinizde genellikle içgüdüsel olarak daha sert olabilir veya duygularınızla hareket edebilirsiniz.

4. Suçlamadan iletişim kurun.

'Sen böyle yaptın', 'Senin yüzünden' demek yerine o an nasıl hissettiğinize odaklanın ve ben dilinden konuşun. 'Ben böyle olunca üzüldüm, kırıldım', 'Ben böyle hissediyorum....' diyebilirsiniz. Direkt suçlama yaptığınızda tartışmanız büyüyebilir.

5. Özür dileme yeteneğinizi geliştirin.

Unutmayın özür dilemek kimseyi daha aşağıya çekmez. Eğer hatalıysanız veya özür dilemeniz gereken bir durum varsa bunu yapmaktan çekinmeyin. Eğer sözlü özür dileyemiyorsanız yazılı özür dileyebilir veya kendinizi nasıl iyi anlatabiliyorsanız o şekilde ilerleyebilirsiniz.

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6. Dinleme becerilerinizi geliştirin ve dinleyin.

Sadece konuşmak yerine partnerinizi dikkatlice dinleyin. Onun duygularını ve düşüncelerini anlamaya çalışın. Özellikle tartışmalar veya yanlış anlaşılmalar sırasında dinlemek hayati bir önem taşıyor, bunu unutmayın.

7. Fiziksel bir aktivite yapın.

Sinirlendiğinizde zihninizi boşaltmak ve farklı bir noktaya yönelmek için yürüyüş, spor, basketbol gibi farklı aktivitelere yönelin. Aklınızı buraya yönlendirdikçe sinirlendiğiniz konudan uzaklaşarak daha objektif şekilde bakabilirsiniz.

8. Partnerinize alan tanıyın.

Siz sinirlendiğinizde nasıl uzaklaşıyorsanız onun da uzaklaşmasına veya kendi alanına çekilmesine izin verin. Belki o da sizin sinirli halinizden uzaklaşarak daha sağlıklı bir iletişim kurmak istiyordur. Ona o alanı tanıyın.

9. Ortak çözümler arayın.

Sinirlendiğiniz şey üzerine ikinizin de ortada buluşabileceği farklı çözümler düşünün ve bunun üzerine konuşun. Belki fark edemediğiniz ama ikiniz için de uygun olan bir çözüm vardır, unutmayın bunu konuşmadan bulamazsınız.

10. Sakin bir ortamda konuşun.

Konuşmaya karar verdiğinizde bunu kalabalık veya gürültülü bir yerde yapmaktansa daha sakin bir alanda yapmayı tercih edin. Çünkü dışarıdaki etkenler hem kafanızı karıştırabilir hem de birbirinizi anlamanızı zorlaştırabilir. Sinirlendiğinizde konuşmak için partnerinizi daha uygun bir yere götürebilir ve o şekilde konuşabilirsiniz.

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