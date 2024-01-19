İlişkinizi Korumak İçin Sinirlendiğinizde Yapmanız Gereken 10 Şey

Siz sinirlendiğinizde nasıl uzaklaşıyorsanız onun da uzaklaşmasına veya kendi alanına çekilmesine izin verin. Belki o da sizin sinirli halinizden uzaklaşarak daha sağlıklı bir iletişim kurmak istiyordur. Ona o alanı tanıyın.