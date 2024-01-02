İlişkinizde Dizginlerin Kimde Olduğunu Söylüyoruz!
İlişkinizde Dizginlerin Kimde Olduğunu Söylüyoruz!
İlişkilerimizin olabilecek en iyi hali, en hassas teraziyle ölçülmüş gibi dengede olmasıdır. Fakat bu ideale ne günlük hayatımızda ne de ilişkilerimizde ulaşabiliyoruz. Bu aşk savaşında, hep bir taraf yöneten diğer taraf ise yönetilen oluveriyor.
Peki senin ilişkinde dizginler kimin elinde?
Cevabını öğrenmek için haydi teste!
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1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. Aşağıdaki görsellerden hangisi sana 'huzur'u çağrıştırıyor?
3. Aşka inanıyor musun?
4. Gittiğiniz yerlerin, dinlediğiniz şarkıların bir anısı oluyor mu senin için? Yoksa böyle şeylere fazla dikkat etmiyor musun?
5. İlişkide senin için telafisi olmayacak şey nedir? İyi düşün...
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6. Ön planda olmayı seven biri misin?
7. Son olarak, tartışmaları çıkartan taraf genellikle sen misin?
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