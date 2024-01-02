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İlişkinizde Dizginlerin Kimde Olduğunu Söylüyoruz!

etiket İlişkinizde Dizginlerin Kimde Olduğunu Söylüyoruz!

Selluka
Selluka - Onedio Üyesi
02.01.2024 - 23:01

İlişkilerimizin olabilecek en iyi hali, en hassas teraziyle ölçülmüş gibi dengede olmasıdır. Fakat bu ideale ne günlük hayatımızda ne de ilişkilerimizde ulaşabiliyoruz. Bu aşk savaşında, hep bir taraf yöneten diğer taraf ise yönetilen oluveriyor.

Peki senin ilişkinde dizginler kimin elinde? 

Cevabını öğrenmek için haydi teste! 

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1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Aşağıdaki görsellerden hangisi sana 'huzur'u çağrıştırıyor?

3. Aşka inanıyor musun?

4. Gittiğiniz yerlerin, dinlediğiniz şarkıların bir anısı oluyor mu senin için? Yoksa böyle şeylere fazla dikkat etmiyor musun?

5. İlişkide senin için telafisi olmayacak şey nedir? İyi düşün...

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6. Ön planda olmayı seven biri misin?

7. Son olarak, tartışmaları çıkartan taraf genellikle sen misin?

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Bu ilişkide dizginler senin elinde!

Vay  vay vay! Sen var ya dizginleri öyle bir ele almışsın ki, sana ne desek bilemedik. Bu ilişkinin gidişatını sen belirliyor, her zaman kendi isteklerinin olmasını sağlıyorsun. Ancak sen buralara kolay gelmemişsin, uzuuunca bir yol katetmen gerekmiş. Seni ayakta alkışlıyoruz çünkü bu başardığın hiç kolay bir şey değil. Bravo! 🤣

Dizginler karşı tarafın elinde!

Sen ilişkinin yönlendirilen tarafısın. Küçük bir sandalın suların arasında süzülüşü gibi, yönlendirilmeyi seviyorsun. Karşı tarafı denizin belliyorsun; onun kollarına sarılı olduğun sürece hırçın dalgalar da kasırgalar da sana zarar veremezmiş gibi geliyor. Kalbin, sevgiye çok aç. O yüzde azıcık bir sevgi kırıntısının peşine takılabilecek bir serçeye dönüşmüş. Ufacık bir sevgi kırıntısı sana aylar boyu yetiyor üstelik, fazlasında hiç gözün yok. Belki bir aldatılmayı affedersin, ama gözünün içine bakıp 'seni seviyorum' yalanını söyleyen birini kolay kolay affedemezsin. Yaşanmışlıklar senin için çok önemli. Anılarına tutunup yaşayan insanlardansın. Geçmişten gelen ufacık bir anı, seni o gün dünyanın en mutlu insanı da yapabilir, en bedbahtı da...

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