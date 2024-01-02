İlişkinizde Dizginlerin Kimde Olduğunu Söylüyoruz!

Sen ilişkinin yönlendirilen tarafısın. Küçük bir sandalın suların arasında süzülüşü gibi, yönlendirilmeyi seviyorsun. Karşı tarafı denizin belliyorsun; onun kollarına sarılı olduğun sürece hırçın dalgalar da kasırgalar da sana zarar veremezmiş gibi geliyor. Kalbin, sevgiye çok aç. O yüzde azıcık bir sevgi kırıntısının peşine takılabilecek bir serçeye dönüşmüş. Ufacık bir sevgi kırıntısı sana aylar boyu yetiyor üstelik, fazlasında hiç gözün yok. Belki bir aldatılmayı affedersin, ama gözünün içine bakıp 'seni seviyorum' yalanını söyleyen birini kolay kolay affedemezsin. Yaşanmışlıklar senin için çok önemli. Anılarına tutunup yaşayan insanlardansın. Geçmişten gelen ufacık bir anı, seni o gün dünyanın en mutlu insanı da yapabilir, en bedbahtı da...