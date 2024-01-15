İlişkiniz Bir Youtube Kanalı Olsaydı Konsepti Ne Olurdu?
İlişkiniz Bir Youtube Kanalı Olsaydı Konsepti Ne Olurdu?
Eğer sizin ilişkiniz bir Youtube kanalı olsaydı ve içerik oluşturulsaydı konsepti ne olurdu?
Hazırsan söylüyoruz!
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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim!
2. İlişkinizi tek bir kelimeyle özetleyecek olsan, bu hangisi olurdu?
3. Yeni lezzetler keşfetmek sizin için ne ifade ediyor?
4. Peki ya birlikte yemek yapmayı seviyor musunuz?
5. Ne sıklıkla seyahat ediyorsunuz? Farklı ülke ve şehirleri görmeyi seviyor musunuz?
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6. Düzenli spor yapıyor musunuz?
7. Peki ya en sevdiğiniz date aktivitesi hangisi?
8. Son olarak, çevrenizde sevilen bir çift olduğunuzu düşünüyor musun?
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