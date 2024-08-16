İlişkinin Temellerini Konuşalım mı? 6 Temel İlişiki Türünü Ele Alıyoruz!

Gündelik ilişkiler, 'Ciddiyet mi? Yok ya, ben almayayım.' diyenler için ideal bir ilişki türü. Bu tür ilişkilerde genellikle bağımlılık az miktardadır ve tam tersi olarak esneklik içerir. Uzun vadeli planlar yapmak yerine bu ilişkiler 'anı yaşamak' üzerine kuruludur. Ancak dikkat, 'Sadece arkadaşız ya!' fikri her zaman her iki taraf için de net olmayabilir!