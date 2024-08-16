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İlişkinin Temellerini Konuşalım mı? 6 Temel İlişiki Türünü Ele Alıyoruz!

etiket İlişkinin Temellerini Konuşalım mı? 6 Temel İlişiki Türünü Ele Alıyoruz!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
16.08.2024 - 23:01

İlişkiler, insanların birbirleriyle kurduğu sosyal bağlantılar ve etkileşimler çerçevesinde farklı biçimler ve türlerde gelişebilir. Biraz daha basite indirgeyecek olursak, en az iki insanın arasındaki iletişime ilişki diyoruz.

Kafa karıştırıcı terimlerden uzak bir şekilde temel ilişki türlerini ele alacağız. Bu sefer romantik ilişkiler mercek altında!

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İlk durağımız kara sevda: Platonik ilişkiler!

Platonik ilişkiler, adını filozof Platon'dan alır. Ama bu ilişki türünün felsefi yönünü değil, romantik yönünden bahsediyoruz.

Bu ilişkiler, romantik veya cinsel çekim içermeyen, saf duygusal bağlara dayanan ilişkilerdir. Hayalde yaşatılan ilişki türü de diyebiliriz. Tavşan, dağa aşık ama dağ bundan asla haberdar değil gibi. En iyi arkadaşınızla olan ilişkinizi düşünün; eğer ona aşık değilseniz, işte bu bir platonik ilişkidir!

Platonik ilişkilerde bir taraf, diğer tarafı çok fazla sever.

Onun üzerine titrer, koruyup kollar ama bunu arkadaşça gösterir genelde. Karşı taraf, bu sevginin farkındadır ama platonik olduğunu asla anlamaz. Zaten anlasaydı platonik olmazdı...

İkinci durağımız: Romantik ilişkiler.

Romantik ilişkiler duygusal bağlantı, çekim ve sevgi üzerine kuruludur ve genellikle partnerler birbirlerine romantik hisler besler. İki taraf arasında cinsellik de yaşanır, duygular yoğundur ve aşk dediğimiz olan yaşanabilir. Ayrıca romantik ilişkiler, bir yıl dönümünü unuttuğunuzda size bunu hatırlatma işlevi de görür.

Romantik ilişkilerde tutku vardır, şehvet vardır, ihtiras vardır, var da vardır!

İki taraf, birbirine yalnızca aşk dolu bakmaz, aynı zamanda arkadaş da olur ve yeri geldiğinde cinsellik de yaşar. Yani yüzeysel değildir ve hayatında bir partneri olmayan herkesin isteyebileceği bir ilişki türüdür.

Sensiz ben nefes alamam: Bağımlı ilişkiler.

Bağımlı ilişkiler, ilişki türlerinin en çok yorucu olan türüdür diyebiliriz. Bu tür ilişkilerde, partnerlerden biri veya her ikisi diğerine aşırı derecede bağımlıdır, ki bu bazen 'Ne yapsam da bu kişiden kurtulsam!' sorusunu akla getirebilir. Sağlıklı bir ilişki denge ve kişisel alan gerektirir; bu yüzden bağımlı ilişkiler genellikle mahremiyetin zedelendiği ve saygının sarsıldığı ilişki türüne örnektir.

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Tabii bağlı olmak ve bağımlı olmak arasında devasa bir uçurum var. İkisini karıştırmayın!

Partnerler, birbirine bağlı ise film her zaman mutlu sonla biter. Ama bağımlı ilişkilerde mutlu son yoktur, zaten bağımlı bir ilişki yaşayan partnerlere göre mutlu sonlar hep filmlerde olur. Bağımlı olmak, her şeyde olduğu gibi ilişkilerde de kişiye zarar verir. Bu konuda farkındalık geliştirmek ve öz değerin farkında olmak oldukça önemlidir.

Biz sadece arkadaşız: Gündelik ilişkiler.

Gündelik ilişkiler, 'Ciddiyet mi? Yok ya, ben almayayım.' diyenler için ideal bir ilişki türü. Bu tür ilişkilerde genellikle bağımlılık az miktardadır ve tam tersi olarak esneklik içerir. Uzun vadeli planlar yapmak yerine bu ilişkiler 'anı yaşamak' üzerine kuruludur. Ancak dikkat, 'Sadece arkadaşız ya!' fikri her zaman her iki taraf için de net olmayabilir!

Bu tür bir ilişki, kafa karıştırıcı olabilir.

'Biz şimdi neyiz?' sorusunun hiçbir zaman eksik olmadığı bu ilişkilerde genellikle yoğun duygular beslemeye başlayan kişi tarafından sorulur. Tabii karşı taraf aynı şekilde düşünmüyorsa işler o zaman bozulur.

Açık deniz misali: Açık ilişkiler.

Açık ilişkiler, 'Tek bir kişiyle yetinmek zorunda mıyım?' diye düşünenler için bir alternatiftir. Açıkçası açık ilişki yaşayan bireyler, genellikle ilişkilerine renk gelmesi ve ana partnerlerinden sıkılmanın önüne geçmek için bunu tercih ediyorlar. Bu ilişki türünde, partnerler arasında diğer insanlarla romantik veya cinsel etkileşimlere izin verilir. Açık ilişkiler, güven, açık iletişim ve sınırların net bir şekilde belirlenmesi gerektirir.

Açık ilişkinin temelinde güven ve açık bir dil olmalı. En azından bu ilişkiyi benimsemiş partnerlere göre.

bornofgod.wordpress.com

Açık ilişkide bir taraf, eğer başka biriyle beraber olacaksa bundan partnerinin haberi olmalı. Kiminle konuşup görüştüğü, partnerinin bilgisi dahilinde olur.

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Kırık kalpler durağında inecek var: Toksik ilişkiler.

Toksik ilişkiler, sürekli bir dizi film tadında karmaşalarla doludur ve genellikle kendinizi bir film yıldızı gibi hissetmenize neden olabilir, ama kötü anlamda! Bu ilişkilerde genellikle kavga, sürekli eleştiri, haksızlık ve asla bitmeyen bir memnuniyetsizlik hakimdir. Eğer partneriniz sizi sürekli olarak eleştiriyor, kontrol etmeye çalışıyor veya manipüle ediyorsa, işler pek yolunda gitmiyor demektir.

Toksik ilişkiyi kimsenin yaşamasını istemeyiz. Eğer toksik bir ilişkide olduğunuzu düşünüyorsanız bu ilişkiyi hemen bitirmelisiniz.

Toksik bir ilişkiden çıkmak, büyük bir yükten kurtulmuş gibi hissettirebilir. Kendinizi sürekli üzgün ve yorgun hissediyorsanız, belki de değişiklik zamanı gelmiştir. İlk adım olarak, yaşadıklarınızı bir dostunuzla veya bir terapist ile paylaşmak faydalı olabilir. Kendinize zaman ayırın, ne istediğinizi düşünün ve sağlıklı sınırlar koymaya çalışın. Unutmayın, profesyonel yardım almak her zaman iyi bir seçenektir. Gerçek hayatınızda sürekli kötü bölümler olmasına izin vermek zorunda değilsiniz, herkes mutlu bir sonu hak eder!

Sevgiyle kalın! ❤️

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