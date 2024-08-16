İlişkinin Temellerini Konuşalım mı? 6 Temel İlişiki Türünü Ele Alıyoruz!
İlişkinin Temellerini Konuşalım mı? 6 Temel İlişiki Türünü Ele Alıyoruz!
İlişkiler, insanların birbirleriyle kurduğu sosyal bağlantılar ve etkileşimler çerçevesinde farklı biçimler ve türlerde gelişebilir. Biraz daha basite indirgeyecek olursak, en az iki insanın arasındaki iletişime ilişki diyoruz.
Kafa karıştırıcı terimlerden uzak bir şekilde temel ilişki türlerini ele alacağız. Bu sefer romantik ilişkiler mercek altında!
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İlk durağımız kara sevda: Platonik ilişkiler!
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Platonik ilişkilerde bir taraf, diğer tarafı çok fazla sever.
İkinci durağımız: Romantik ilişkiler.
Romantik ilişkilerde tutku vardır, şehvet vardır, ihtiras vardır, var da vardır!
Sensiz ben nefes alamam: Bağımlı ilişkiler.
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Tabii bağlı olmak ve bağımlı olmak arasında devasa bir uçurum var. İkisini karıştırmayın!
Biz sadece arkadaşız: Gündelik ilişkiler.
Bu tür bir ilişki, kafa karıştırıcı olabilir.
Açık deniz misali: Açık ilişkiler.
Açık ilişkinin temelinde güven ve açık bir dil olmalı. En azından bu ilişkiyi benimsemiş partnerlere göre.
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