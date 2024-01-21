Görüş Bildir
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
İlişkinde Olmak İstediğin Yerde misin?

etiket İlişkinde Olmak İstediğin Yerde misin?

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
21.01.2024 - 23:46

İdeal bir ilişkide bile zaman zaman kendini gelecek ve hayaller hakkında muhakeme yaparken bulabilirsin. Ama kimi zaman da her şey yolunda gidiyor gibi görünürken aslında içten içe bazı şeylerin uyumsuz olduğunu bilirsin.

Eğer ilişkinle ilgili tam olarak ne hissetmen gerektiğini sorguluyorsan senin için mükemmel bir testimiz var.

Çünkü bu test aranızdaki uyumu açık açık gösteriyor! 

Hazırsan başlayalım! 👇💋

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Cinsiyetini öğrenerek testimize başlayalım!

2. Onunla her şeyi paylaşabiliyor musun?

3. Birlikte eğlendiğinizi söyleyebilir misin?

4. Onunla yapmaktan en çok hoşlandığın şey aşağıdakilerden hangisi?

5. Seninle akşam görüşmek istediğini söyledi fakat çoktan arkadaşlarınla plan yapmıştın. Ne yaparsın?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Romantik bir akşam senin için aşağıdakilerden hangisi gibi görünür?

7. Onu yakın çevrene nasıl tanıtıyorsun?

8. Zamandan bağımsız olarak, birbirinizden hala etkilendiğinizi söyleyebilir misin?

9. Onun başkasına baktığını veya başkasıyla konuştuğunu gördün. Nasıl hissedersin?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

İşin henüz başındasın.

Sizin ilişkiniz ya yeni başlamış ya da hala senin istediğin gibi olgunlaşmamış. Çünkü maalesef hala onun yanında kendin gibi hissedemiyor, ona tam anlamıyla güvenemiyor ve yakın çevrenle onu bir araya getiremiyorsun. Bu, ya onun sana verdiği güvensizlikten kaynaklanıyor ya da senin sandığın kadar uyumlu değilsiniz. Ama bu seni üzmesin, aksine mutlu etsin. Çünkü bazı şeylerin farkına varmak da en az yapmak kadar önemli! 🤞

Hayallerin daha farklı...

Sizin ilişkiniz sana biraz sıkıcı hale gelmeye başlamış. Çünkü artık onun yanında kim olduğunu önemsemiyor ve sadece kendi hayatını yaşıyorsun. Daha çok uzun süreli ilişkilerde görünen bu durum, aslında ilişkinizdeki monotonluktan kaynaklanıyor olabilir. Dolayısıyla bazı şeyleri renklendirmek istiyorsan, rutinin biraz dışına çıkmak için en doğru zamandasın. Bol şans! 💋

Tam olarak istediğin yerdesin!

Romantik bir ilişkiden beklediğin ne varsa, şu an içinde olduğun ilişkide bulduğunu söyleyebiliriz. Elbette bu, zaman zaman ufak kıskançlık sorunlarının veya pürüzlerin çıkmadığı anlamına gelmiyor. Fakat ikiniz de ortak paydada ilerlediğinizi biliyor aynı zamanda her geçen gün birbirinizi biraz daha yakından tanımaya çalışıyorsunuz. Verdiğin cevaplardan anladığımıza göre ikiniz de bazı fedakarlıklarda bulunuyorsunuz, dolayısıyla işler senin için daha iyi gidemezdi. 🧡

Beklediğinden de iyi!

Siz birbirinize beklediğinden çok daha fazla uyumlusunuz. İşin başında belki böyle hissetmiyordun ama şu an geldiğin noktanın vazgeçilmez olduğundan çok eminsin. Hislerinde de gayet haklısın. Çünkü ikiniz de birlikteyken tam olarak kendiniz gibi davranıyor ve ortak bir hedefe doğru ilerliyorsunuz. Ama bu sırada birbirinizle konuşmaktan, özel şeyleri anlatmaktan ve eğlenmekten de geri kalmıyorsunuz.

Başka bir deyişle, siz yakın çevreniz için kıskanılası derecede ideal ilişkisi olan bir çiftsiniz! 😍

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın