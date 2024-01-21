İlişkinde Olmak İstediğin Yerde misin?

İdeal bir ilişkide bile zaman zaman kendini gelecek ve hayaller hakkında muhakeme yaparken bulabilirsin. Ama kimi zaman da her şey yolunda gidiyor gibi görünürken aslında içten içe bazı şeylerin uyumsuz olduğunu bilirsin.

Eğer ilişkinle ilgili tam olarak ne hissetmen gerektiğini sorguluyorsan senin için mükemmel bir testimiz var.

Çünkü bu test aranızdaki uyumu açık açık gösteriyor!

Hazırsan başlayalım! 👇💋