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İlişkilerle İlgili Yaptıkları Tespitlerle Timeline'da Romantik Komedi Filmi Havası Estiren Kişiler

İlişkilerle İlgili Yaptıkları Tespitlerle Timeline'da Romantik Komedi Filmi Havası Estiren Kişiler

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Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
10.02.2024 - 15:31

Aşk, flört, evlilik, ilişkiler... Hepsi hakkında tespitler yapılmış, üstüne mizah sosu eklenmiş.

İyi eğlenceler 🙂

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1. Hazırsanız başlayalım...

1. Hazırsanız başlayalım...
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2. Köküne kadar soğuma taktiğidir...

2. Köküne kadar soğuma taktiğidir...
twitter.com

3. Aşk insanı sosyal medyadan bile uzaklaştırıyor işte.

3. Aşk insanı sosyal medyadan bile uzaklaştırıyor işte.
twitter.com

4. Kocam o yüzden dünyanın en yakışıklı insanıdır.😉

4. Kocam o yüzden dünyanın en yakışıklı insanıdır.😉
twitter.com

5. 😂😂😂

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6. Ss'leri okurken kavgayı kendin etmişsin gibi sinirlenmek de arkadaşlığa dahil.

6. Ss'leri okurken kavgayı kendin etmişsin gibi sinirlenmek de arkadaşlığa dahil.
twitter.com

7. Uzak mesafe ilişkisi sorunsalı:

8. "Muhittin Abi, kapat o şarkıyı abi."

8. "Muhittin Abi, kapat o şarkıyı abi."
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9. Buluşacağız bir gün...

9. Buluşacağız bir gün...
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10. Insta'da bir kişi takip ettiğinde girdiğim tripler:

10. Insta'da bir kişi takip ettiğinde girdiğim tripler:
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11. Sonsuz hikaye beğenme döngüsüne girildiğini anladığın o an:

12. Sonra çıkan kavga gözünüzde canlandı değil mi?

12. Sonra çıkan kavga gözünüzde canlandı değil mi?
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13. Ben şahsen buldum.😂

13. Ben şahsen buldum.😂
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14. Haftaya görüşmek üzere.👋

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