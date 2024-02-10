İlişkilerle İlgili Yaptıkları Tespitlerle Timeline'da Romantik Komedi Filmi Havası Estiren Kişiler
İlişkilerle İlgili Yaptıkları Tespitlerle Timeline'da Romantik Komedi Filmi Havası Estiren Kişiler
Aşk, flört, evlilik, ilişkiler... Hepsi hakkında tespitler yapılmış, üstüne mizah sosu eklenmiş.
İyi eğlenceler 🙂
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1. Hazırsanız başlayalım...
2. Köküne kadar soğuma taktiğidir...
3. Aşk insanı sosyal medyadan bile uzaklaştırıyor işte.
4. Kocam o yüzden dünyanın en yakışıklı insanıdır.😉
5. 😂😂😂
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6. Ss'leri okurken kavgayı kendin etmişsin gibi sinirlenmek de arkadaşlığa dahil.
7. Uzak mesafe ilişkisi sorunsalı:
8. "Muhittin Abi, kapat o şarkıyı abi."
9. Buluşacağız bir gün...
10. Insta'da bir kişi takip ettiğinde girdiğim tripler:
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11. Sonsuz hikaye beğenme döngüsüne girildiğini anladığın o an:
12. Sonra çıkan kavga gözünüzde canlandı değil mi?
13. Ben şahsen buldum.😂
14. Haftaya görüşmek üzere.👋
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