İlişkilerde Manipülasyonun Yeni Adı Olan "Gaslighting" Hakkında Bilmeniz Gereken 10 Şey
İlişkilerde Manipülasyonun Yeni Adı Olan "Gaslighting" Hakkında Bilmeniz Gereken 10 Şey
Gaslighting son zamanlarda çok duyulan bir kavram. Peki nedir bu gaslighting biliyor musunuz? Eğer hala bu kavramın ne anlama geldiğini bilmiyorsanız sizi içeriğe alalım!
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1. Önce bu kavramın tanımıyla başlayalım...
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2. Bu kavram nereden çıkmış hiç merak ettiniz mi?
3. Peki nasıl oluyor bu gaslighting?
4. Gaslighting'i uygulayan kişi karşısındakinin duygularının ve düşüncelerinin önemsiz olduğunu ona hissettiriyor.
5. Gaslighting sadece romantik ilişkilerde oluyor zannediyorsanız yanılıyorsunuz.
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