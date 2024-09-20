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İlişkilerde Manipülasyonun Yeni Adı Olan "Gaslighting" Hakkında Bilmeniz Gereken 10 Şey

etiket İlişkilerde Manipülasyonun Yeni Adı Olan "Gaslighting" Hakkında Bilmeniz Gereken 10 Şey

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
20.09.2024 - 23:46

Gaslighting son zamanlarda çok duyulan bir kavram. Peki nedir bu gaslighting biliyor musunuz? Eğer hala bu kavramın ne anlama geldiğini bilmiyorsanız sizi içeriğe alalım!

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1. Önce bu kavramın tanımıyla başlayalım...

Gaslighting kavramını son zamanlarda çok sık duyuyoruz. İlişkilerde görülen bu kavram kısaca karşındakini manipüle etmek olarak tanımlanabilir. Bir kişinin karşısındakini zihinsel sağlığını kaybetmesini sağlayacak şekilde manipüle etmesi bu kavramı açıklıyor.

2. Bu kavram nereden çıkmış hiç merak ettiniz mi?

Kavramın kökeni 1944'lere dayanıyor. 1944 yapımı Gaslight filminde tam bu manipülasyon anlatılıyor. Filmde teyzesinin ölen evine geri dönen kadının kocasının garip davranışları anlatılıyor. Bu davranışların sonucunda kadın aklından şüphe etmeye başlıyor.

3. Peki nasıl oluyor bu gaslighting?

Gaslighting'i tanımlamak bazen zor olabilir. Çünkü birçok farklı şekilde ortaya çıkabiliyor. Yani görür görmez 'İşte bu gaslighting' demek biraz zor. Yalan söylemek, karşındaki suçlamak ve ona gerçeklerini sorgulatmak şeklinde gaslighting'i görmek mümkün.

4. Gaslighting'i uygulayan kişi karşısındakinin duygularının ve düşüncelerinin önemsiz olduğunu ona hissettiriyor.

Manipülasyon taktikleriyle karşısındakini önemsizleştiren davranışlar sergiliyor. Gaslighting'i uygulayan kişinin narsist bir kişiliğe sahip olduğunu söylemek yanlış olmaz. Ayrıca bunu yapan kişi erkek ya da kadın olabilir.

5. Gaslighting sadece romantik ilişkilerde oluyor zannediyorsanız yanılıyorsunuz.

Gaslighting sadece romantik ilişkilerde olmuyor. Her türlü ilişkide bu manipülasyon taktiğini görebiliyoruz. Gaslighting'e romantik ilişkilerin yanında aile içi ilişkilerde, iş ilişkilerinde ve hatta arkadaşlık ilişkilerinde rastlamak mümkün.

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6. Gaslighting yaşayan birinde ne etkiler görülür biliyor musunuz?

Gaslighting mağduru bir kişinin zaten psikolojisinin bozulacağı aşikar. Ayrıca bu durumu yaşayan kişilerde zihinsel sağlığından şüphe etme hatta benlik değerini kaybetme gibi etkilerin görülmesi mümkün. Bu manipülasyona uzun süre maruz kalanlarda depresyon ve anksiyete de görülebiliyor.

7. Gaslighting'i anlamak ve isimlendirmek her zaman öyle çok kolay olmuyor.

Bu manipülatif davranışları anlamak aslında en zoru. İlişkinin içindeyken bu davranışlar anlaşılamıyor. O yüzden farkındalık çok önemli. Yapılan davranışların manipülatif davranışlar olup olmadığını anlamak için çok dikkatli olmak gerek.

8. Eğer gaslighting mağduruysanız bir uzmandan yardım almanızda fayda var.

İlişkinizde gaslighting yaşadıysanız o zaman profesyonel bir yardım almanız gerekebilir. Destek alarak bu süreci daha kolay atlatmak mümkün. Gaslighting'e maruz kalanlar uzman yardımı alarak kendi gerçeklerine güvenebilmeyi tekrar öğrenmeye başlayabilirler.

9. Bir tandığınız gaslighting'e maruz kaldıysa ona sürekli destek göstermek önemli.

Gaslighting sonucunda yaşanılan süreçte mağdura empati göstererek destek vermek gerekiyor. Kendine güvenini artırmaya çalışmak için destek gerekli. Anlattıklarını dinlemek bu süreçte onlara verebileceğiniz en iyi desteklerden.

10. Sağlıklı bir ilişkide gaslighting olması düşünülemez elbette.

Güvene ve saygıya dayanılan ilişkilerde böyle manipülatif bir yönteme başvurulmaz. Manipülatif davranışların yer aldığı bir ilişki sağlıklı olamaz. Bu yüzden gaslighting işaretleri varsa böyle bir ilişkide yer almamak en doğrusu!

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