İlişkilerde Giden misin Kalan mı?
Her ilişkinin bir başlangıcı olduğu kadar, bazılarının da kaçınılmaz bir sonu vardır. Kimileri daha en baştan bavulunu hazırlar, kimileri ise son umuda kadar direnir. Peki sen? Aşkta pes edenlerden misin yoksa kalıp savaşanlardan mı?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Biri seni gerçekten kırdığında ilk tepkilerin ne olur?
4. Sana göre bir ilişki ne zaman gerçekten bitmiş olur?
5. Bitmiş bir ilişkiye geri döndüğün oldu mu?
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6. Bir ilişkinin kurtarılabilir olduğunu düşündüğünde ne yaparsın?
7. Ayrıldıktan sonra iletişimi tamamen keser misin?
8. İlişkide tartışmalardan sonra ne hissedersin?
9. İlişki seni yıprattığında ilk düşündüğün şey ne olur?
10. Aşk mı, gurur mu?
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İlişkide giden sensin!
Sen ne gidensin ne de kalan, arada kalmışsın!
İlişkide kalan sensin!
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