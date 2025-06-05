İlişkilerde Giden misin Kalan mı?

Her ayrılık senin için bir bilmeceye dönüşüyor. Gidiyor muyum, kalıyor muyum diye düşünürken kendini bir labirentin içinde buluyorsun. İçinden çıkamadığın bu durumda, hem kendini hem de karşındaki kişiyi yıpratabilirsin. Ancak, bu durumun da gösterdiği bir şey var ki o da ne kadar değer verdiğin. Ayrılıklarınla baş başa kaldığın bu anlarda, belki de kendine biraz daha fazla değer vermen gerektiğini düşünmelisin. Kendine olan sevgini biraz daha artırmalı, kendini biraz daha önemsemelisin. Çünkü unutma ki, kendine olan sevgin ne kadar yüksek olursa, yaşadığın ayrılıkların da o kadar hafif geçecektir. Ayrılıkların zorluğunu yaşarken, kendini de karşındaki kişiyi de yıpratmamak için belki de doğru kararları biraz daha hızlı almalısın. Bu durumda, hem kendini hem de karşındaki kişiyi korumuş olacaksın. Ayrıca, bu durum senin ne kadar değer verdiğini de gösteriyor. Sonuç olarak, ayrılıkların zorluğunu yaşarken, kendini de karşındaki kişiyi de yıpratmamak için belki de doğru kararları biraz daha hızlı almalısın. Bu durumda, hem kendini hem de karşındaki kişiyi korumuş olacaksın. Ayrıca, bu durum senin ne kadar değer verdiğini de gösteriyor. Kendine olan sevgini biraz daha artırmalı, kendini biraz daha önemsemelisin. Unutma ki, kendine olan sevgin ne kadar yüksek olursa, yaşadığın ayrılıkların da o kadar hafif geçecektir.