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İlişkiler Hakkında Aydınlanma Yaşamanızı Sağlayacak 10 Podcast

etiket İlişkiler Hakkında Aydınlanma Yaşamanızı Sağlayacak 10 Podcast

Sally Bloom
Sally Bloom - Onedio Üyesi
01.02.2024 - 22:01

Aşk, ilişkiler, cinsellik ve benzeri birçok konuyla ilgili aklınıza takılanları öğreneceğiniz, hem eğlenceli hem de bilgi verici podcastleri sizler için derledik. Hadi listeye bir göz atalım!

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1. Kamusal Alanda Tabusal Konular

1. Kamusal Alanda Tabusal Konular

Rayka Kumru'nun ev sahipliği yaptığı bu podcast'i duymadıysanız mutlaka dinlemeniz gerekiyor. Kamusal Alanda Tabusal Konular bize her bölümde ilişkiler, cinsellik, cinsiyet rolleri ve sınırlarımız hakkında birçok şey anlatıyor ve konuşulmayanları cesurca konuşuyor.

2. Umarım Annem Dinlemez

2. Umarım Annem Dinlemez

Sunuculuğunu Tuluğ Özlü'nün yaptığı Umarım Annem Dinlemez podcast'i Spotify listelerine göre Türkiye'nin en popüler podcastlerinden bir tanesi. Bölümleri genellikle aşk ve cinsellik temalı oluyor. Tuluğ Özlü her bölümde bir konuk (genellikle kadın) ağırlıyor, ona cinsel yaşamı ve ilişkileri hakkında sorular soruyor. En özgür, eğlenceli ve cesur podcastlarden biri diyebiliriz, tebrikler Tuluğ!

3. Yakın ilişkiler

3. Yakın ilişkiler

Yakın ilişkiler Spotify'ın en çok dinlenen ve sevilen podcastlerinden bir tanesi. Yakın İlişkiler ekibi yayınlarında romantik ilişkiler, platonik aşklar, yalnızlıklar gibi birçok konuyu anlatıyorlar. Anlatırken hem bilimsel kaynaklardan yararlanıyorlar hem de kendi tecrübelerini dinleyicilerle paylaşıyorlar.

4. Buralar Hep Seks

4. Buralar Hep Seks

İsminden de belli olduğu gibi bu podcast hep seks! Buralar Hep Seks'in hostu Elçin cinsellik ve ilişkilerle ilgili bilmemiz gerekenleri ve merak ettiklerimizi hem eğlenceli hem de bilgilendirici bir anlatımla paylaşıyor.

5. Toksik İlişkiler

5. Toksik İlişkiler

Aslı ve Öykü'nün hikayelerini paylaştıkları podcast kanalları Toksik İlişkiler'de ayrılık, flört, yalnızlık ve cinsellik gibi konular bulunuyor. Dinlerken ara ara 'Aaa ben de yaşamıştım' diyecek ve yalnız olmadığınızı hissedeceksiniz!

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6. İlişkiler Anatomisi

6. İlişkiler Anatomisi

Yayınlarında her konunun uzmanlarını davet eden İlişkiler Anatomisi ekibi yer yer bilimsel gerçeklere yer verirken yer yer de kendi tecrübelerini aktarıyorlar. Uzak ilişkiler, flört uygulamaları, ilk buluşmalar gibi birçok konuda tavsiyeler bulabilirsiniz.

7. İlişki Koçu Bal

7. İlişki Koçu Bal

Sağlıklı ilişki nasıl olmalı? Sınırlar nasıl çizilmeli? Kaybetme korkusu nedir? Bunun gibi birçok sorunuzun cevabını bu programda bulabilirsiniz, keyifli dinlemeler!

8. Askhoes

8. Askhoes

Askhoes'un bu listenin en en eğlenceli podcastlerden bir tanesi olduğu kesin! Batu ve Cansu podcast yayınlarında ilişkiler, arkadaşlıklar ve öz güven gibi birçok konuyu işliyor ve tecrübelerini anlatıp bol bol eğleniyorlar!

9. Feminen Perspektifler

9. Feminen Perspektifler

Feminen Perspektif özellikle kadınların göz atması gereken podcastlerden bir tanesi. İlişkiler, cinsellik, flört ve date tavsiyeleri gibi birçok konuda 10-20 dakikalık bölümlerden oluşan podcast'i mutlaka dinleyin!

10. İnce İşler

10. İnce İşler

İnce İşler podcastlerin en cesur ve seksi yayınlarından bir tanesi. Özgür Uysal'ın sunduğu İnce İşler, cinsellik ve ilişkiler üzerine birçok tavsiyede bulunuyor.

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