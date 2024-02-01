İlişkiler Hakkında Aydınlanma Yaşamanızı Sağlayacak 10 Podcast

Sunuculuğunu Tuluğ Özlü'nün yaptığı Umarım Annem Dinlemez podcast'i Spotify listelerine göre Türkiye'nin en popüler podcastlerinden bir tanesi. Bölümleri genellikle aşk ve cinsellik temalı oluyor. Tuluğ Özlü her bölümde bir konuk (genellikle kadın) ağırlıyor, ona cinsel yaşamı ve ilişkileri hakkında sorular soruyor. En özgür, eğlenceli ve cesur podcastlarden biri diyebiliriz, tebrikler Tuluğ!