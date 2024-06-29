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İlişkide Hep Daha Fazlasını İsteme Sendromu Hakkında Bilmeniz Gereken 10 Şey

etiket İlişkide Hep Daha Fazlasını İsteme Sendromu Hakkında Bilmeniz Gereken 10 Şey

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
29.06.2024 - 23:01

İlişkinin tanımı herkes için değişiyor. Ancak yüksek beklentiler ilişkileri de fazlasıyla etkiliyor. Gelin, ilişkide hep daha fazlasını isteme sendromu neymiş birlikte bakalım!

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1. "İlişkide Hep Daha Fazlasını İsteme Sendromu", bir kişinin sürekli olarak ilişkisinden daha fazlasını beklemesi ve talep etmesi durumunu ifade ediyor.

Bu sendrom, kişinin duygusal ihtiyaçlarının sürekli olarak karşılanmaması veya kişinin tatmin olmama eğiliminde olmasıyla ilişkili diyebiliriz.

2. Kişi sürekli olarak ilişkisinden tatmin olmaz ve daha fazlasını isteme eğilimindedir.

Ne kadar alırsa alsın, tatmin olmama hissi devam eder. Bu da bir süre sonra sorunların çıkmasına sebep olur.

3. Bu sendromu yaşayanların beklentileri sürekli olarak değişir ve partnerinden sürekli olarak daha fazlasını istemeye yönelik olur.

Bu da partnerin bu değişen beklentilere yetişmesini zorlaştırabilir. Sonuçta herkes insan!

4. İlişkide olan bir kişi, sürekli olarak partnerini eleştirir ve ondan daha fazlasını talep eder.

Partner, bu durumla başa çıkmakta zorlanabilir ve zamanla ilişki üzerinde olumsuz bir etki yaratması kaçınılmaz olur. Tüketimin her alanda yaygınlaşması bir nokta da ilişkilere de sıçrama yapmasına sebep oldu.

5. Kişi, partnerinin onayına ve sevgisine sürekli olarak bağımlı hale gelir.

Bu bağımlılık, sürekli olarak daha fazla ilgi ve sevgi talebiyle kendini gösterebilir.

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6. Kişi, ilişkisini sürekli olarak kontrol etmek ve yönlendirmek ister.Bu durum, partnerin bağımsızlığını kısıtlayabilir ve ilişki üzerinde baskı yaratabilir.

Bu durum, partnerin bağımsızlığını kısıtlayıp, ilişki üzerinde baskı yaratacaktır.

7. Bu sendromun üstesinden gelmek için dikkat edilecek bazı hususlar var.

Kişi, duygusal ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlamak için bilinçli bir farkındalık geliştirmelidir.

8. İlişkideki beklentileri açık ve sağlıklı bir şekilde ifade etmek oldukça önemli.

Partnerle açık iletişim kurmak, beklentileri karşılıklı olarak anlamak için yardımcı olabilir. Kişi, kendi duygusal ihtiyaçlarını karşılama ve kendi mutluluğuna odaklanma konusunda çaba göstermelidir.

9. Esneklik ve empati duygularını kontrol etmek ilişkiyi daha iyi bir hale getirir.

Beklentilerin esnek olması ve partnerin de ihtiyaçlarına anlayışla yaklaşılması ilişki için önemlidir.

10. Profesyonel yardım almaktan çekinmeyin.

Eğer bu sendromla başa çıkmakta zorlanıyorsanız, bir terapist veya danışmanla çalışmak faydalı olacaktır.

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