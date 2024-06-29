İlişkide Hep Daha Fazlasını İsteme Sendromu Hakkında Bilmeniz Gereken 10 Şey
İlişkide Hep Daha Fazlasını İsteme Sendromu Hakkında Bilmeniz Gereken 10 Şey
İlişkinin tanımı herkes için değişiyor. Ancak yüksek beklentiler ilişkileri de fazlasıyla etkiliyor. Gelin, ilişkide hep daha fazlasını isteme sendromu neymiş birlikte bakalım!
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1. "İlişkide Hep Daha Fazlasını İsteme Sendromu", bir kişinin sürekli olarak ilişkisinden daha fazlasını beklemesi ve talep etmesi durumunu ifade ediyor.
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2. Kişi sürekli olarak ilişkisinden tatmin olmaz ve daha fazlasını isteme eğilimindedir.
3. Bu sendromu yaşayanların beklentileri sürekli olarak değişir ve partnerinden sürekli olarak daha fazlasını istemeye yönelik olur.
4. İlişkide olan bir kişi, sürekli olarak partnerini eleştirir ve ondan daha fazlasını talep eder.
5. Kişi, partnerinin onayına ve sevgisine sürekli olarak bağımlı hale gelir.
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