İlişkide Hangi Davranışların Green Flag Olduğunu Seçiyoruz: Red Flagler Uzak Dursun!
İlişkide Hangi Davranışların Green Flag Olduğunu Seçiyoruz: Red Flagler Uzak Dursun!
İlişkilerde son dönemde başımıza çıkan birkaç kavram var elbette. Bunlardan biri de 'red flag' yani Türkçe anlamıyla kırmızı bayrak. Açık açık 'kaçın kardeşim' dedirten davranışlar. Red flag davranışları yeterince konuştuk ama iş green flage gelince herkes suskun. Peki en iyi green flag davranışlar hangileri?
Birlikte seçiyoruz!
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1. Bunlardan hangisi ilişkide daha iyi bir özellik seç bakalım.
2. İki seçenek de çok iyi diye söylenmeyelim, en iyileri seçiyoruz!
3. Git gide işler kızışıyor. Bunu da seçelim!
4. Kalksın bakalım yeşil bayraklar.
5. 36 senelik birikiminizle bu adam/kadın tamamdır diyeceğiniz seçenek hangisidir?
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6. Seçelim bakalım.
7. Sona yaklaşıyoruz. Oldukça zorlu seçeneklerimiz var...
8. Bunu da oylayalım...
9. Oldukça zorlandığınızın farkındayım. Ama kolayı olanı herkes başarır! Hangisi green flag sence?
10. Son olarak oyla bakalım, hangisi yeşil bayrak?
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