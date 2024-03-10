İlişkide Hangi Davranışların Green Flag Olduğunu Seçiyoruz: Red Flagler Uzak Dursun!

İlişkilerde son dönemde başımıza çıkan birkaç kavram var elbette. Bunlardan biri de 'red flag' yani Türkçe anlamıyla kırmızı bayrak. Açık açık 'kaçın kardeşim' dedirten davranışlar. Red flag davranışları yeterince konuştuk ama iş green flage gelince herkes suskun. Peki en iyi green flag davranışlar hangileri?

Birlikte seçiyoruz!