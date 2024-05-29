Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
İlişkiler
İlişki Sözlüğünün Yeni Kavramları: Love Bombing, Ghosting, Gaslighting

etiket İlişki Sözlüğünün Yeni Kavramları: Love Bombing, Ghosting, Gaslighting

Seda Karaağaç
Seda Karaağaç - yazio
29.05.2024 - 13:46

Güncel ilişki sözlüğümüzdeki yeni kavramlar: “Love Bombing”, “ghosting”, “gaslighting”.

Modern ilişkiler, teknoloji ve sosyal medyanın etkisiyle hızla değişiyor ve bu değişim, dilimize yeni kavramların girmesine neden oluyor. 'Love bombing', 'ghosting' ve 'gaslighting' gibi terimler, günümüz ilişkilerinin dinamiklerini ve karmaşıklığını anlamamızda önemli bir rol oynuyor. Bu terimler, ilişkilerde karşılaştığımız manipülatif davranışları tanımlamak için kullanılıyor ve maalesef birçok kişinin kişisel deneyimlerinde yer alıyor. Gelin bu kavramları daha yakından inceleyelim ve ne anlama geldiklerini, nasıl kullanıldıklarını ve bu tür davranışlara karşı nasıl korunabileceğimizi konuşalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Love nombing: Aşk bombardımanı mı manipülasyon mu?

Love nombing: Aşk bombardımanı mı manipülasyon mu?

'Love bombing' Türkçeye 'aşk bombardımanı' olarak çevrilebilir. Bu terim, özellikle yeni bir ilişki başlangıcında bir kişinin diğerine aşırı ilgi, sevgi ve dikkat gösterdiği bir durumu tanımlar. İlk bakışta bu davranışlar masum ve hatta romantik görünebilir. Ancak 'love bombing' genellikle bir manipülasyon taktiği olarak kullanılır.

Love bombing'in temel amacı, karşıdaki kişinin güvenini hızla kazanmak ve onu duygusal olarak bağımlı hale getirmektir. İlk etapta yoğun ilgi ve sevgi gösterileri, hediyeler ve komplimanlar ile karşılaşan kişi, bu dikkatle kendini özel ve değerli hisseder. Ancak bu yoğun ilgi bir süre sonra azalabilir ve manipülatör, partnerini kontrol etmek veya onu istismar etmek için bu bağımlılığı kullanabilir. Bu tür bir manipülasyona karşı dikkatli olmak için, yeni bir ilişkiye başlarken yavaş ve temkinli ilerlemek önemlidir. Ani ve aşırı ilgi gösterileri konusunda uyanık olunmalı ve ilişkinin doğal bir hızda gelişmesine izin verilmelidir.

Love bombing'in işaretleri:

-Yoğun ve sürekli ilgi gösterme

-Sürekli mesajlar ve aramalar

-Abartılı hediyeler ve sürprizler

-Hızlıca 'seni seviyorum' deme…

Bu tür davranışlar, ilk etapta romantik ve heyecan verici görünse de, genellikle manipülatif bir niyet taşır. Love bombing uygulayan kişi, hedefini hızlıca etkisi altına aldıktan sonra, kontrolü elinde tutmak ve duygusal olarak manipüle etmek amacıyla bu stratejiyi kullanır. Bu durum, hedef kişinin özgüvenini ve bağımsızlığını zedeleyebilir.

Ghosting: Ani ve açıklamasız kaybolma

Ghosting: Ani ve açıklamasız kaybolma

Ghosting, modern ilişkilerde giderek yaygınlaşan ve özellikle dijital iletişim çağında sıkça karşılaşılan bir durumdur. Terim, bir kişinin hiçbir açıklama yapmadan ve herhangi bir iletişimde bulunmadan aniden ortadan kaybolmasını ifade eder. Ghosting yapan kişi, ilişkiyi bitirmek için doğrudan bir iletişim kurmak yerine, tamamen sessizliğe bürünmeyi tercih eder. Bu davranış hem romantik ilişkilerde hem de arkadaşlık ve iş ilişkilerinde görülebilir.

Ghosting'in belirgin işaretleri:

-Aniden ve habersiz kaybolma: Ghosting yapan kişi, herhangi bir uyarı vermeden veya konuşma yapmadan tüm iletişimi keser. Mesajlara yanıt vermez, telefonları açmaz ve sosyal medyada da görünmez olur.

-Hiçbir açıklama yapmama: Ghosting'de en rahatsız edici unsurlardan biri, terk edilen kişinin neyin yanlış gittiğine dair hiçbir bilgiye sahip olmamasıdır. Bu belirsizlik, terk edilen kişinin kendisini sorgulamasına ve suçlamasına yol açabilir.

-Tüm iletişim yollarını kapatma: Ghosting yapan kişi, sosyal medya hesaplarından, telefon numarasından ve diğer iletişim kanallarından tamamen kaybolur. Bu, terk edilen kişinin iletişim kurma çabalarını boşa çıkarır.

-Ghosting, terk edilen kişi üzerinde çeşitli duygusal etkiler yaratabilir.

-Kafa karışıklığı ve belirsizlik: Hiçbir açıklama olmadan ortadan kaybolma, terk edilen kişinin neyin yanlış gittiğini anlamasını zorlaştırır. Bu belirsizlik, kafa karışıklığına ve duygusal huzursuzluğa yol açar.

-Özgüven kaybı: Ghosting, terk edilen kişinin kendini değersiz hissetmesine neden olabilir.

-Duygusal yaralanma: Ghosting, terk edilen kişi üzerinde derin duygusal yaralar bırakabilir. Bu tür bir terk edilme, kişinin gelecekteki ilişkilerinde de güvensizlik ve korku yaratabilir.

Gaslighting: Gerçeklik algısını sarsmak

Gaslighting: Gerçeklik algısını sarsmak

'Gaslighting', bir kişinin diğerinin gerçeklik algısını manipüle ederek onun kendine olan güvenini ve gerçeklik algısını yok etmek için yalanlar, inkârlar ve çelişkili bilgiler kullanır. Örneğin, manipülatör, karşı tarafın yaşadığı olayları inkâr eder, 'asla böyle bir şey söylemedim' veya 'sen bunu uyduruyorsun' gibi ifadelerle suçlar. Bu süreçte karşı taraf, kendi hafızasını ve algılarını sorgulamaya başlar ve manipülatöre bağımlı hale gelir. Bu terim, 1944 yapımı 'Gaslight' filminden gelmektedir. Filmde, bir adam eşini delirtmek için çeşitli manipülatif taktikler kullanır.

Gaslighting'in işaretleri:

-Sürekli yalan söyleme ve inkar etme

-Karşısındakinin yaşadığı olayları küçümseme ve onun aşırı tepki verdiğini söyleme

-Karşısındakini izole etme ve onun çevresindeki insanlara karşı güvensizlik yaratma

-Gaslighting, karşı tarafın kendi düşüncelerini, algılarını ve duygularını sorgulamasına neden olur. Bu tür bir istismar, kişinin psikolojik sağlığını ciddi şekilde tehdit edebilir ve uzun vadede büyük zararlar verebilir.

Bu konularla ilgili yakın zamanda gündemde olan ve çok konuşulan diziye de değinmek istiyorum.

Bu konularla ilgili yakın zamanda gündemde olan ve çok konuşulan diziye de değinmek istiyorum.

Serenay Sarıkaya'nın başrolde yer aldığı 'Kimler Geldi Kimler Geçti' filmi, modern ilişkilerin karmaşıklığını ve manipülatif davranışların etkilerini çarpıcı bir şekilde ele alıyor. Dizide Serenay Sarıkaya, Leyla karakterine hayat veriyor ve Leyla'nın Ömer ve Can Murathan ile yaşadığı aşk üçgeni, love bombing, ghosting ve gaslighting gibi güncel ilişki terimlerinin nasıl yaşandığını gözler önüne seriyor.Leyla'nın hikayesi, izleyicilere sağlıklı ilişkilerin ne kadar değerli olduğunu hatırlatıyor. Günümüzdeki ilişki modelini ele almış bir dizi.

Dizi aynı zamanda, manipülatif ilişki taktiklerinin gerçek hayatta nasıl ortaya çıkabileceğini ve bu tür davranışların ilişkilerdeki tehlikelerini de gözler önüne seriyor. İzleyiciler, Leyla'nın yaşadığı deneyimler sayesinde manipülatif davranışları tanıma ve karşı koyma konusunda daha bilinçli hale gelirler. Böylece, sağlıklı ilişkiler kurma ve manipülatif ilişki tuzaklarından kaçınma konusunda daha donanımlı olurlar.

Bu kadar manipülasyon kelimesini kullandığıma göre son olarak da bunu bilmeyenler için kısa bir açıklama ile yazıma son vermek istiyorum.

Manipülasyon, psikolojik anlamda bir kişinin duygusal veya zihinsel durumunu kendi lehine değiştirmek amacıyla genellikle bilinçli olarak yapılan bir davranış şeklidir. Manipülatörler, başkalarının düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını kendi istedikleri şekilde yönlendirmeyi amaçlarlar. Bu süreçte, karşı tarafın duygusal zayıflıklarından, korkularından veya güvensizliklerinden faydalanırlar.

Manipülatif kişilerin davranışları genellikle belirgin bazı özellikler gösterir. Bu kişilerin taktikleri:

Manipülatif kişilerin davranışları genellikle belirgin bazı özellikler gösterir. Bu kişilerin taktikleri:

-Duygusal oyunlar: Manipülatörler, genellikle duygusal oyunlar oynar. Suçluluk hissettirme, kurban rolü oynama veya aşırı sevgi gösterileri ile karşı tarafın duygularını yönetirler.

-Yalan ve abartma: Manipülatif insanlar sıkça yalan söyler veya gerçekleri abartır. Bu, karşı tarafın güvenini kazanmak veya onu korkutmak amacıyla yapılır.

-Suçluluk ve utanç yaratma: Karşı tarafın kendini suçlu veya utanç içinde hissetmesini sağlamak, manipülatörlerin en sık kullandığı taktiklerden biridir. Bu şekilde karşı tarafın  savunma mekanizmalarını zayıflatırlar.

-Gerçeklik algısını sarsmak (Gaslighting): Karşı tarafın gerçeklik algısını sarsmak için sürekli olarak yalan söyleyip, karşı tarafın hafızasını ve algılarını sorgulatırlar. Bu, kurbanın kendi akıl sağlığından şüphe etmesine neden olabilir.

-İzolasyon: Manipülatörler, kurbanlarını sevdiklerinden ve destek ağlarından izole ederek daha kolay kontrol edilebilir hale getirirler.

Modern ilişki sözlüğümüze giren bu kavramlar, günümüz ilişkilerinin ne kadar karmaşık ve bazen tehlikeli olabileceğini gösteriyor. Bu tür manipülatif davranışları tanımak ve onlarla başa çıkma yollarını bilmek, sağlıklı ve mutlu ilişkiler kurmanın anahtarıdır.

Sevgilerimle… 

Instagram

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0