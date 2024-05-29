İlişki Sözlüğünün Yeni Kavramları: Love Bombing, Ghosting, Gaslighting
İlişki Sözlüğünün Yeni Kavramları: Love Bombing, Ghosting, Gaslighting
Güncel ilişki sözlüğümüzdeki yeni kavramlar: “Love Bombing”, “ghosting”, “gaslighting”.
Modern ilişkiler, teknoloji ve sosyal medyanın etkisiyle hızla değişiyor ve bu değişim, dilimize yeni kavramların girmesine neden oluyor. 'Love bombing', 'ghosting' ve 'gaslighting' gibi terimler, günümüz ilişkilerinin dinamiklerini ve karmaşıklığını anlamamızda önemli bir rol oynuyor. Bu terimler, ilişkilerde karşılaştığımız manipülatif davranışları tanımlamak için kullanılıyor ve maalesef birçok kişinin kişisel deneyimlerinde yer alıyor. Gelin bu kavramları daha yakından inceleyelim ve ne anlama geldiklerini, nasıl kullanıldıklarını ve bu tür davranışlara karşı nasıl korunabileceğimizi konuşalım.
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Love nombing: Aşk bombardımanı mı manipülasyon mu?
Ghosting: Ani ve açıklamasız kaybolma
Gaslighting: Gerçeklik algısını sarsmak
Bu konularla ilgili yakın zamanda gündemde olan ve çok konuşulan diziye de değinmek istiyorum.
Manipülatif kişilerin davranışları genellikle belirgin bazı özellikler gösterir. Bu kişilerin taktikleri:
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