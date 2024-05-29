İlişki Sözlüğünün Yeni Kavramları: Love Bombing, Ghosting, Gaslighting

Ghosting, modern ilişkilerde giderek yaygınlaşan ve özellikle dijital iletişim çağında sıkça karşılaşılan bir durumdur. Terim, bir kişinin hiçbir açıklama yapmadan ve herhangi bir iletişimde bulunmadan aniden ortadan kaybolmasını ifade eder. Ghosting yapan kişi, ilişkiyi bitirmek için doğrudan bir iletişim kurmak yerine, tamamen sessizliğe bürünmeyi tercih eder. Bu davranış hem romantik ilişkilerde hem de arkadaşlık ve iş ilişkilerinde görülebilir.

Ghosting'in belirgin işaretleri:

-Aniden ve habersiz kaybolma: Ghosting yapan kişi, herhangi bir uyarı vermeden veya konuşma yapmadan tüm iletişimi keser. Mesajlara yanıt vermez, telefonları açmaz ve sosyal medyada da görünmez olur.

-Hiçbir açıklama yapmama: Ghosting'de en rahatsız edici unsurlardan biri, terk edilen kişinin neyin yanlış gittiğine dair hiçbir bilgiye sahip olmamasıdır. Bu belirsizlik, terk edilen kişinin kendisini sorgulamasına ve suçlamasına yol açabilir.

-Tüm iletişim yollarını kapatma: Ghosting yapan kişi, sosyal medya hesaplarından, telefon numarasından ve diğer iletişim kanallarından tamamen kaybolur. Bu, terk edilen kişinin iletişim kurma çabalarını boşa çıkarır.

-Ghosting, terk edilen kişi üzerinde çeşitli duygusal etkiler yaratabilir.

-Kafa karışıklığı ve belirsizlik: Hiçbir açıklama olmadan ortadan kaybolma, terk edilen kişinin neyin yanlış gittiğini anlamasını zorlaştırır. Bu belirsizlik, kafa karışıklığına ve duygusal huzursuzluğa yol açar.

-Özgüven kaybı: Ghosting, terk edilen kişinin kendini değersiz hissetmesine neden olabilir.

-Duygusal yaralanma: Ghosting, terk edilen kişi üzerinde derin duygusal yaralar bırakabilir. Bu tür bir terk edilme, kişinin gelecekteki ilişkilerinde de güvensizlik ve korku yaratabilir.