İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Yayınladı: İşte Provokasyon İçeren Paylaşımlar
İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Yayınladı: İşte Provokasyon İçeren Paylaşımlar
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, skandal olan Süper Kupa finalinin ardından provokasyon içerikli ve suç teşkil eden paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci de suç teşkil eden paylaşımlardan bazılarını yayınladı.
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Suudi yetkililerin Galatasaray- Fenerbahçe takımları arasında gerçekleşecek Süper Kupa maçında Atatürk posterlerine ve pankartlarına izin vermemesi üzerine Fenerbahçe ve Galatasaray sahaya çıkmamış ve ülkeye dönmüştü.
Türk kamuoyunda tepki oluşturan olay sosyal medyada gündem oldu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, skandal olayın ardından provokatif sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Bakan Yılmaz Tunç: "Süper Kupa Finalinin ertelenmesi sonrasında bazı sosyal medya hesaplarından provokasyon içerikli ve suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Tespit edilen şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler devam etmektedir."
İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden, dini değerleri aşağılama suçunu işleyen, provokasyon amaçlı paylaşımlar yapan kişiler hakkında adli soruşturma başlatıldı." ifadesinde bulunarak suç teşkil eden bazı paylaşımları yayınladı.
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İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci'nin yayınladığı provokatif paylaşımlar şu şekilde:
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada provokasyon içerikli paylaşımlar sebebiyle ilk tutuklamanın gerçekleştiğini duyurmuştu.
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