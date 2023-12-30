İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Yayınladı: İşte Provokasyon İçeren Paylaşımlar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, skandal olan Süper Kupa finalinin ardından provokasyon içerikli ve suç teşkil eden paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci de suç teşkil eden paylaşımlardan bazılarını yayınladı.