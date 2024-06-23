İkinci EYT Dalgası Geliyor: 5 Yıl Erken Emekli Olabilirsiniz! 1 Milyondan Fazla Kişiye EYT Gelecek

'İkinci bir EYT dalgası geliyor. Yaklaşık 1 milyon 850 bin kişi 2023 yılında EYT'den emekli oldu. Bu sene SSK'lılardan 500 bin kişi EYT'den emekli olacaklar. Bunların haricinde Bağkur prim eşitleme dediğimiz mesele var. 9 bin prim günü fazla olduğu için 7200 güne düşürülmesi çalışmalar devam ediyor. Bütün hazırlıklar var, kimlerin kapsamda olduğu belli. Taslak Meclis'e getirilmesi kaldı.”