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İkinci EYT Dalgası Geliyor: 5 Yıl Erken Emekli Olabilirsiniz! 1 Milyondan Fazla Kişiye EYT Gelecek

İkinci EYT Dalgası Geliyor: 5 Yıl Erken Emekli Olabilirsiniz! 1 Milyondan Fazla Kişiye EYT Gelecek

EYT emeklilik yaşı
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
23.06.2024 - 09:11

Emeklilikte yaşa takılanlar için yeni bir düzenleme kapıda. Kulislerdeki hareketlilik, 5 yıl erken emeklilik imkanının olduğunu işaret ediyor. Bu düzenlemeyi bekleyenlerin sayısı 1 milyonu buluyor. Peki, bu düzenleme kapsamında hangi şartlar aranacak? SGK Uzmanı, konu hakkında son bilgileri paylaştı. İşte tüm detaylar...

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EYT düzenlemesinin ardından Bağ-Kur'lu küçük esnaf da prim gün sayısının SSK'lı çalışanla eşitlenmesini bekliyor.

EYT düzenlemesinin ardından Bağ-Kur'lu küçük esnaf da prim gün sayısının SSK'lı çalışanla eşitlenmesini bekliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da Bağkurluların prim gününün 7200'e düşürülmesine yönelik çalışmaları olduğunu duyurmuştu. İkinci EYT için geri sayım başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da Bağkurluların prim gününün 7200'e düşürülmesine yönelik çalışmaları olduğunu duyurmuştu. İkinci EYT için geri sayım başladı.

TGRT Haber yayınında konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş şu açıklamaları yaptı:

TGRT Haber yayınında konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş şu açıklamaları yaptı:

'İkinci bir EYT dalgası geliyor. Yaklaşık 1 milyon 850 bin kişi 2023 yılında EYT'den emekli oldu. Bu sene SSK'lılardan 500 bin kişi EYT'den emekli olacaklar. Bunların haricinde Bağkur prim eşitleme dediğimiz mesele var. 9 bin prim günü fazla olduğu için 7200 güne düşürülmesi çalışmalar devam ediyor. Bütün hazırlıklar var, kimlerin kapsamda olduğu belli. Taslak Meclis'e getirilmesi kaldı.”

“Diğer bir boyut da ev kadınları. Onlara da söz verildi, maliyet hesabı yapıldı. Daha az primle ve çocuk sayısına göre erken emekli olunabilecek.”

“Diğer bir boyut da ev kadınları. Onlara da söz verildi, maliyet hesabı yapıldı. Daha az primle ve çocuk sayısına göre erken emekli olunabilecek.”

“3 bin 600 gün prim ödeyene 10 bin TL verdik değil mi 10 bin 80 gün prim ödeyene de 10 bin TL verdiğin zaman eksik ödemesi var. Aslında maaşı 30 bin TL olması gerekiyor. En düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye çıkıyorsa gün sayısı daha fazla olanların daha fazla maaş alması gerekiyor. SSK, Bağkur ve memur emeklisine seyyanen zam olmadan düzeltme olamaz.”

“3 bin 600 gün prim ödeyene 10 bin TL verdik değil mi 10 bin 80 gün prim ödeyene de 10 bin TL verdiğin zaman eksik ödemesi var. Aslında maaşı 30 bin TL olması gerekiyor. En düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye çıkıyorsa gün sayısı daha fazla olanların daha fazla maaş alması gerekiyor. SSK, Bağkur ve memur emeklisine seyyanen zam olmadan düzeltme olamaz.”
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Osman peker

Sevgili editör çok tıklansin diye yapılır bu eyt haberleri öğrendik artık. Haberin gerçeği yansitmasi icin Sgk uzmanı degil bakanın açıklama yapması lazım. B... Devamını Gör

ahmetpamukupaagl

he bir de bekliyorsunuz bunu yani. sonra emekli 7 k alıyor diye şikayet edersiniz. doğrusu yapılmaması

Osman kaya

çalışanın üstüne bı vergi yükü daha demek olur. emekli etmeyin imkanları kolaylaştırılması lazım.

Husso Cetto

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