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İki Konser Bile Kesmedi: Scorpions'un İstanbul Konserleri Ardından Dinlemeniz Gereken 13 Efsane Şarkı

etiket İki Konser Bile Kesmedi: Scorpions'un İstanbul Konserleri Ardından Dinlemeniz Gereken 13 Efsane Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
10.06.2024 - 11:16

Scorpions'un iki gün arayla verdiği İstanbul konserleri tam anlamıyla fırtına gibi esti! Hem konserlerde çalan şarkıları hem de unutamadığımız o şarkıları hatırlayalım istedik, iyi dinlemeler...

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1. Scorpions - Wind Of Change

2. Scorpions - Still Loving You

3. Scorpions - Send Me An Angel

4. Scorpions - Rock You Like A Hurricane

5. Scorpions - When You Came Into My Life

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6. Scorpions - Big City Nights

7. Scorpions - Holiday

8. Scorpions - Coast To Coast

9. Scorpions - Make It Real

10. Scorpions - You And I

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11. Scorpions - Humanity

12. Scorpions - No One Like You

13. Scorpions - Always Somewhere

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