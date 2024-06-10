İki Konser Bile Kesmedi: Scorpions'un İstanbul Konserleri Ardından Dinlemeniz Gereken 13 Efsane Şarkı
İki Konser Bile Kesmedi: Scorpions'un İstanbul Konserleri Ardından Dinlemeniz Gereken 13 Efsane Şarkı
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1. Scorpions - Wind Of Change
2. Scorpions - Still Loving You
3. Scorpions - Send Me An Angel
4. Scorpions - Rock You Like A Hurricane
5. Scorpions - When You Came Into My Life
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6. Scorpions - Big City Nights
7. Scorpions - Holiday
8. Scorpions - Coast To Coast
9. Scorpions - Make It Real
10. Scorpions - You And I
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