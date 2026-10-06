İki Atom Bombasından da Sağ Kurtuldu: 93 Yaşına Kadar Yaşadı
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1945'te Hiroşima'da iş seyahatindeyken atom bombasına yakalanan Tsutomu Yamaguchi, üç gün sonra yaşadığı şehir Nagazaki'de ikinci bombaya da tanık oldu. Japon hükümeti onu iki saldırıda da bulunmuş tek kişi olarak resmen tanıdı. Yamaguchi, 93 yaşına kadar yaşadı.
Ayrıntılar haberimizde.
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Bomba patladığında Yamaguchi, Hiroşima'daki patlama noktasına 3,2 kilometreden daha yakındı.
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Nagazaki'de yöneticisine Hiroşima'da yaşananları anlatırken ikinci bomba patladı.
Japon hükümeti, Hiroşima'da da bulunduğunu ancak 2009'da resmen kabul etti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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