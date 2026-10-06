İki Atom Bombasından da Sağ Kurtuldu: 93 Yaşına Kadar Yaşadı

Yaralı olmasına rağmen 9 Ağustos sabahı işe giden Yamaguchi'nin yöneticisi, tek bir bombanın bir şehri yok edebileceğine inanmadı ve onu delilikle suçladı. Konuşma sürerken dışarıda yeni bir beyaz ışık parladı, şok dalgası ofisin camlarını paramparça etti. Yamaguchi o anı yıllar sonra 'Mantar bulutunun Hiroşima'dan beri peşimden geldiğini sandım' diye anlattı.

Bandajları savrulan ve yeniden radyasyona maruz kalan Yamaguchi, bu kez görece az yarayla kurtuldu. Evinin bir bölümü yıkılmıştı ama eşi ve bebek oğlu yalnızca hafif yaralanmıştı.