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İki Atom Bombasından da Sağ Kurtuldu: 93 Yaşına Kadar Yaşadı

İki Atom Bombasından da Sağ Kurtuldu: 93 Yaşına Kadar Yaşadı

Japonya
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
06.10.2026 - 18:43
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1945'te Hiroşima'da iş seyahatindeyken atom bombasına yakalanan Tsutomu Yamaguchi, üç gün sonra yaşadığı şehir Nagazaki'de ikinci bombaya da tanık oldu. Japon hükümeti onu iki saldırıda da bulunmuş tek kişi olarak resmen tanıdı. Yamaguchi, 93 yaşına kadar yaşadı.

Ayrıntılar haberimizde.

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Bomba patladığında Yamaguchi, Hiroşima'daki patlama noktasına 3,2 kilometreden daha yakındı.

Bomba patladığında Yamaguchi, Hiroşima'daki patlama noktasına 3,2 kilometreden daha yakındı.

Mitsubishi Heavy Industries'te gemi mühendisi olan 29 yaşındaki Yamaguchi, üç aydır şehirde çalışıyordu ve 6 Ağustos oradaki son günüydü. Patlama yüzünde ve kollarında ağır yanıklara yol açtı, iki kulak zarını da patlattı.

Geceyi bir sığınakta geçiren Yamaguchi, ertesi gün yıkılmış şehrin içinden geçerek tren istasyonuna ulaştı. Bindiği trenle Nagazaki'ye döndü.

Nagazaki'de yöneticisine Hiroşima'da yaşananları anlatırken ikinci bomba patladı.

Nagazaki'de yöneticisine Hiroşima'da yaşananları anlatırken ikinci bomba patladı.

Yaralı olmasına rağmen 9 Ağustos sabahı işe giden Yamaguchi'nin yöneticisi, tek bir bombanın bir şehri yok edebileceğine inanmadı ve onu delilikle suçladı. Konuşma sürerken dışarıda yeni bir beyaz ışık parladı, şok dalgası ofisin camlarını paramparça etti. Yamaguchi o anı yıllar sonra 'Mantar bulutunun Hiroşima'dan beri peşimden geldiğini sandım' diye anlattı.

Bandajları savrulan ve yeniden radyasyona maruz kalan Yamaguchi, bu kez görece az yarayla kurtuldu. Evinin bir bölümü yıkılmıştı ama eşi ve bebek oğlu yalnızca hafif yaralanmıştı.

Japon hükümeti, Hiroşima'da da bulunduğunu ancak 2009'da resmen kabul etti.

Japon hükümeti, Hiroşima'da da bulunduğunu ancak 2009'da resmen kabul etti.

Yamaguchi daha önce yalnızca Nagazaki bombasından kurtulan biri olarak kayıtlıydı. İki saldırıyı da yaşadığı düşünülen başkaları da vardı ama resmi onay yalnızca ona verildi. Yamaguchi bu kararla ilgili 'Çifte radyasyon maruziyetim artık resmi bir devlet kaydı. Ben öldükten sonra bile genç nesillere atom bombalarının korkunç tarihini anlatabilir' dedi.

Savaştan sonra yaşadıklarını uzun süre kamuoyu önünde anlatmayan Yamaguchi, 2000'li yıllarda nükleer silah karşıtı harekete katıldı. 2006'da Birleşmiş Milletler'de konuştu, deneyimlerini kitaplara döktü. Ocak 2010'da mide kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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