İhtiyacına Göre Hangi Yapay Zeka Tam Senlik?

Yaratıcı kişiliğini daha çok ön plana çıkarman için Midjourney kullanmalısın! Verdiğin cevaplara baktığımızda sen yaratıcı bir kişiliğe sahipsin. Kafanda çeşitli projeler var ve bu projeler o kadar renkli ki, anlattığın kişiler pek anlamasa da kendin bu projeleri düşünürken bile çok keyif alıyorsun. Görsel hafızan kuvvetli ve görsel konularda gayet yeteneklisin. Bu yeteneğini metinden görsel oluşturan Midjourney yapay zeka aracı ile daha da ilerletebilirsin.