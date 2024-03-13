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İhtiyacına Göre Hangi Yapay Zeka Tam Senlik?

etiket İhtiyacına Göre Hangi Yapay Zeka Tam Senlik?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
13.03.2024 - 17:04

İşlevsellikleri ile ön plana çıkan yapay zeka araçları arasında kaybolduysan bu test tam sana göre! İster iş için kullan, ister günlük ihtiyaçların için; önereceğimiz yapay zeka mutlaka işini görecektir. 

Haydi teste başlayalım!

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1. Gününü nasıl geçiriyorsun, en çok vaktini ne alıyor?

2. Uzun bir yolculuk sırasında seni ne eğlendirir diye sorsak?

3. Güzel seçim! Peki yeni bir şeyler öğrenme modun nasıl?

4. Sosyal medyada vakit geçirirken tam olarak ne yapıyorsun?

5. Yabancı bir dil öğrenme sürecin nasıl geçiyor?

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6. Bir problemle karşı karşıya kaldığında ilk hamlen ne olur?

7. Cevabı az buçuk biliyoruz ama yine de sormak istedik: Teknoloji ile aran nasıldır?

8. Son olarak şu sesli asistanlardan birini seçmeni istiyoruz!

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Grammarly!

Grammarly!

Görünüşe göre birileri yazım hatalarından sıkılmış ve artık daha efektif bir şekilde metin yazmak istiyor! Görünüşe göre, günlük yaşamında yazımın önemi büyük ve iletişimin net olması gerekiyor. İster profesyonel bir ortamda ister sosyal medyada olsun, yazdıklarının doğru, etkili ve anlaşılır olması senin için önemli. Bu yüzden Grammarly aracı, ihtiyacın olan yapay zeka aracı olabilir!

Midjourney!

Midjourney!

Yaratıcı kişiliğini daha çok ön plana çıkarman için Midjourney kullanmalısın! Verdiğin cevaplara baktığımızda sen yaratıcı bir kişiliğe sahipsin. Kafanda çeşitli projeler var ve bu projeler o kadar renkli ki, anlattığın kişiler pek anlamasa da kendin bu projeleri düşünürken bile çok keyif alıyorsun. Görsel hafızan kuvvetli ve görsel konularda gayet yeteneklisin. Bu yeteneğini metinden görsel oluşturan Midjourney yapay zeka aracı ile daha da ilerletebilirsin.

Any.do!

Any.do!

Görünüşe göre hayatını organize etmek, görevlerini planlamak ve günlük işlerini daha verimli bir şekilde yönetmek senin için büyük önem taşıyor. İşte bu yüzden Any.do, yoğun programını kolayca yönetmen ve her günü maksimum verimlilikle geçirmen için mükemmel bir yardımcı olacaktır.

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