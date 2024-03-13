İhtiyacına Göre Hangi Yapay Zeka Tam Senlik?
İhtiyacına Göre Hangi Yapay Zeka Tam Senlik?
İşlevsellikleri ile ön plana çıkan yapay zeka araçları arasında kaybolduysan bu test tam sana göre! İster iş için kullan, ister günlük ihtiyaçların için; önereceğimiz yapay zeka mutlaka işini görecektir.
Haydi teste başlayalım!
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1. Gününü nasıl geçiriyorsun, en çok vaktini ne alıyor?
2. Uzun bir yolculuk sırasında seni ne eğlendirir diye sorsak?
3. Güzel seçim! Peki yeni bir şeyler öğrenme modun nasıl?
4. Sosyal medyada vakit geçirirken tam olarak ne yapıyorsun?
5. Yabancı bir dil öğrenme sürecin nasıl geçiyor?
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6. Bir problemle karşı karşıya kaldığında ilk hamlen ne olur?
7. Cevabı az buçuk biliyoruz ama yine de sormak istedik: Teknoloji ile aran nasıldır?
8. Son olarak şu sesli asistanlardan birini seçmeni istiyoruz!
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