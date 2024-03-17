İhanet ve İntikamlarla Dolu Yunan Mitolojisinin En Acımasız Mitleri

Erysichthon'un hikayesi, iklim değişikliğinin yaşandığı bu çağda ilginç bir yankı uyandırıyor. Kibirli ve açgözlü bir kral olan Erysichthon'un adamları krallığın her yerindeki ağaçları keser. Ancak Demeter'e adaklarla kaplı bir ağacı kesmeyi reddederler. Bunun üzerine Erysichthon baltayı kapar ve işi kendisi yapar. Bilmediği şey ise ağacın bir ağaç perisi olduğudur. Son nefesinde Erysichthon'u sonsuz açlığa lanetlemiştir. Ne kadar çok yerse, o kadar aç olur. Krallığın tüm kaynaklarını tüketir ve sonunda kızını satar. Hikâyenin bazı versiyonlarında kızı beden değiştirebildiği için onu tekrar tekrar satmıştır. Nihayet yiyecek bir şeyi kalmadığında, kendi etini yemeye başlayıp öldü.