İğrenç Zihniyeti 'Engel' Tanımadı! Hastanedeki Kadın Tuvaletine Casus Kamera Yerleştirdi

Balıkesir Devlet Hastanesi'nde kadınlar tuvaletine yerleştirdiği 'Böcek' adı verilen gizli kamera ile kayıt aldığı öğrenilen bedensel engelli Tarık Özkan (40), tutuklandı. Özkan'ın daha önce de benzer suçlardan kaydı olduğu ortaya çıktı.