İğrenç Zihniyeti 'Engel' Tanımadı! Hastanedeki Kadın Tuvaletine Casus Kamera Yerleştirdi
İğrenç Zihniyeti 'Engel' Tanımadı! Hastanedeki Kadın Tuvaletine Casus Kamera Yerleştirdi
Balıkesir Devlet Hastanesi'nde kadınlar tuvaletine yerleştirdiği 'Böcek' adı verilen gizli kamera ile kayıt aldığı öğrenilen bedensel engelli Tarık Özkan (40), tutuklandı. Özkan'ın daha önce de benzer suçlardan kaydı olduğu ortaya çıktı.
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Olay, Balıkesir Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kadınlar tuvaletinde temizlik yapan bir personel bir çanta içerisinde 'Böcek' olarak tabir edilen gizli kamera düzeneği buldu.
Görevli personel durumu hastane yönetimine ve polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri hastanenin güvenlik kameralarını inceleyerek zanlının kimliğini tespit etti.
Polis ekipleri, bedensel engeli bulunan ve hastane tuvaletine kamera yerleştirmeye tekerlekli sandalyeyle gelen Tarık Özkan'ın evine baskın düzenledi.
Şüpheli Tarık Özkan, evine düzenlenen operasyonla yakalandı. İncelenen bilgissayarda gizli kamera ile kaydedilen görüntüler ortaya çıktı.
Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden ve 3-4 yıldır benzer görüntüler çektiğini söyleyen Tarık Özkan'ın, daha önce de toplu taşıma araçları ile kamuya açık alanlarda kadınların görüntülerini çektiği ve suç kaydının olduğu ortaya çıktı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Tarık Özkan tutuklandı.
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