İETT Otobüsü Seyir Halinde Alev Aldı! Kullanılamaz Hale Geldi
İETT Otobüsü Seyir Halinde Alev Aldı! Kullanılamaz Hale Geldi
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Korkutan yangın sabah 06.00'da Sultanbeyli Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, peronlara doğru giden İETT otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.
Dumanları fark eden şoför Aytekin Arslan, otobüsü sağa çekerek yangın tüpüyle müdahalede bulunmak istese de başarılı olamadı.
Alevler kısa sürede tüm otobüsü sararken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri köpüklü su ile yangına müdahale etti.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesinin ardından yanan İETT otobüsü söndürüldü. Otobüsün içerisinde yolcu bulunmaması büyük bir faciayı önlerken, yanan otobüs kullanılamaz hale geldi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Yangın anı çevredeki bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı. 📹
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