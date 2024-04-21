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İETT Otobüsü Seyir Halinde Alev Aldı! Kullanılamaz Hale Geldi

İETT Otobüsü Seyir Halinde Alev Aldı! Kullanılamaz Hale Geldi

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.04.2024 - 10:15

İstanbul Sultanbeyli'de seyir halindeki İETT otobüsü motor kısmından alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangını itfaiye ekipleri söndürürken, otobüs kullanılamaz hale geldi. 

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Korkutan yangın sabah 06.00'da Sultanbeyli Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, peronlara doğru giden İETT otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Korkutan yangın sabah 06.00'da Sultanbeyli Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, peronlara doğru giden İETT otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Dumanları fark eden şoför Aytekin Arslan, otobüsü sağa çekerek yangın tüpüyle müdahalede bulunmak istese de başarılı olamadı.

Dumanları fark eden şoför Aytekin Arslan, otobüsü sağa çekerek yangın tüpüyle müdahalede bulunmak istese de başarılı olamadı.

Alevler kısa sürede tüm otobüsü sararken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri köpüklü su ile yangına müdahale etti.

Alevler kısa sürede tüm otobüsü sararken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri köpüklü su ile yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesinin ardından yanan İETT otobüsü söndürüldü. Otobüsün içerisinde yolcu bulunmaması büyük bir faciayı önlerken, yanan otobüs kullanılamaz hale geldi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesinin ardından yanan İETT otobüsü söndürüldü. Otobüsün içerisinde yolcu bulunmaması büyük bir faciayı önlerken, yanan otobüs kullanılamaz hale geldi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yangın anı çevredeki bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı. 📹

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