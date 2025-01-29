İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ülkesine Dönen Suriyeli Sayısını Açıkladı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ülkesine Dönen Suriyeli Sayısını Açıkladı
2025 Yılı Göç Kurulu Toplantısı için konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ülkemizdeki sığınmacı sayılarını açıkladı. Esad yönetiminin devrilmesiyle ülkemizdeki Suriyeli sığınmacıların da dönüp dönmeyeceği merak konusuydu. Yerlikaya savaşın bitmesinin ardından ülkelerine dönen Suriyeli sığınmacı sayısını da açıkladı.
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Göç İdaresi Kurumu'nun Göç Kurulu Toplantısı için konuşan İçişleri Bakanı resmi sayıları paylaştı.
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İç savaşın bitmesinin ardından Suriyelilerin ne kadarının döndüğü de merak ediliyordu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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