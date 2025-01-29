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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ülkesine Dönen Suriyeli Sayısını Açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ülkesine Dönen Suriyeli Sayısını Açıkladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
29.01.2025 - 15:09

2025 Yılı Göç Kurulu Toplantısı için konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ülkemizdeki sığınmacı sayılarını açıkladı. Esad yönetiminin devrilmesiyle ülkemizdeki Suriyeli sığınmacıların da dönüp dönmeyeceği merak konusuydu. Yerlikaya savaşın bitmesinin ardından ülkelerine dönen Suriyeli sığınmacı sayısını da açıkladı.

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Göç İdaresi Kurumu'nun Göç Kurulu Toplantısı için konuşan İçişleri Bakanı resmi sayıları paylaştı.

Göç İdaresi Kurumu'nun Göç Kurulu Toplantısı için konuşan İçişleri Bakanı resmi sayıları paylaştı.

Bakanın paylaştığı verilere göre ülkemizde 4.121.603 sığınmacı bulunmakta.  Yaklaşık 4 milyon sığınmacının 2.8 milyonu Suriye'deki iç savaş nedeniyle gelen Suriyeliler. Farklı milletlerden 1 milyonu aşkın sığınmacı bulunurken bunların 190 bini uluslararası koruma altında olan insanlar.

İç savaşın bitmesinin ardından Suriyelilerin ne kadarının döndüğü de merak ediliyordu.

İç savaşın bitmesinin ardından Suriyelilerin ne kadarının döndüğü de merak ediliyordu.

Bakan Yerlikaya bu sayının 9 Aralık itibariyle 81.576 olduğunu açıkladı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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