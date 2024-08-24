İç Mimarlık Üniversitesinden Kız Matematiğine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
İç Mimarlık Üniversitesinden Kız Matematiğine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım bu Cumartesi gününde kimler Twitter’da etkileşime doymuş, kimler espritüelliğini konuşturmuş?
İyi eğlenceler 🚀
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hazırsanız başlıyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tanıdık geldi mi 😅
Sen mi attın?
Leopar yılın modası biliyorsunuz👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sizce de robotlar biraz ürkütmeye başlamadı mı?
Girl math?
Sen bizsin 🤝
Sizce?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın