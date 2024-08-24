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İç Mimarlık Üniversitesinden Kız Matematiğine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

İç Mimarlık Üniversitesinden Kız Matematiğine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
24.08.2024 - 18:07

Bakalım bu Cumartesi gününde kimler Twitter’da etkileşime doymuş, kimler espritüelliğini konuşturmuş?

İyi eğlenceler 🚀

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Hazırsanız başlıyoruz!

Hazırsanız başlıyoruz!
twitter.com

Tanıdık geldi mi 😅

Tanıdık geldi mi 😅
twitter.com

Sen mi attın?

Sen mi attın?
twitter.com

Leopar yılın modası biliyorsunuz👇

Leopar yılın modası biliyorsunuz👇
twitter.com

👇

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Sizce de robotlar biraz ürkütmeye başlamadı mı?

Sizce de robotlar biraz ürkütmeye başlamadı mı?
twitter.com

Girl math?

Girl math?
twitter.com

Sen bizsin 🤝

Sen bizsin 🤝
twitter.com

Sizce?

Sizce?
twitter.com

Yarın görüşmek üzere 👋🏻

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