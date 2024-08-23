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Ayarmatik Esra'dan Postmodern Gün Tabağına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Ayarmatik Esra'dan Postmodern Gün Tabağına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
23.08.2024 - 18:17

Bakalım Cuma günü timeline'ı tweetleriyle kimler güldürmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Kısa ve net konuşmuş.

Kısa ve net konuşmuş.
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Kokuyu almayan?

Kokuyu almayan?
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Afiyet olsun.

Afiyet olsun.
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Ayıp ama...

Ayıp ama...
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Çok derin.

Çok derin.
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⬇️

⬇️
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İşler taş attı kesin.

İşler taş attı kesin.
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O da olur.

O da olur.
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Ne günlere kaldık.

Ne günlere kaldık.
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👇

👇
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👇

👇
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Acayip bir olay.

Acayip bir olay.
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Kapatalım şimdilik.

Kapatalım şimdilik.
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