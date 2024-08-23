Ayarmatik Esra'dan Postmodern Gün Tabağına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Ayarmatik Esra'dan Postmodern Gün Tabağına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Cuma günü timeline'ı tweetleriyle kimler güldürmüş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
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Kısa ve net konuşmuş.
Kokuyu almayan?
Afiyet olsun.
Ayıp ama...
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Çok derin.
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İşler taş attı kesin.
O da olur.
Ne günlere kaldık.
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Acayip bir olay.
Kapatalım şimdilik.
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