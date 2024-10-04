İBB Başkanlığına Aday Olmuştu: Babasını Öldürdü, Annesi ve Kardeşini Yaraladı

Rize’nin Pazar ilçesinde 42 yaşındaki M.A.C., tartıştığı babasını bıçakla öldürdü, annesi ve erkek kardeşini ise yaraladı. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen M.A.C.’nin, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için bağımsız aday olduğu ve toplam 578 oy aldığı öğrenildi.