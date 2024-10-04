İBB Başkanlığına Aday Olmuştu: Babasını Öldürdü, Annesi ve Kardeşini Yaraladı
İBB Başkanlığına Aday Olmuştu: Babasını Öldürdü, Annesi ve Kardeşini Yaraladı
Rize’nin Pazar ilçesinde 42 yaşındaki M.A.C., tartıştığı babasını bıçakla öldürdü, annesi ve erkek kardeşini ise yaraladı. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen M.A.C.’nin, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için bağımsız aday olduğu ve toplam 578 oy aldığı öğrenildi.
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Rize’nin Pazar ilçesinde ailesiyle tartışan M.A.C isimli kişi, babası, annesi ve erkek kardeşini bıçakla yaralamıştı. Baba Sami Canca tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, erkek kardeşi Doğan Sami Canca’nın ise hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Anne Emine Canca’nın sağlık durumu ise iyi olduğu belirtildi.
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Olay sonrası kaçan M.A.C., polis ekipleri tarafından ilçeye bağlı Zafer Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Rize'nin Pazar ilçesinde yaşayan M.A.C.'nin 2014 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Pazar Belediye Başkanlığı için, 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olduğu ortaya çıktı. 2014 Mahalli İdareler Seçimleri'nde 52 oy alan şahsın 2019 yılında ise 578 oy alabildiği öğrenildi.
M.A.C.'nin geçtiğimiz yıl da Rize ve Trabzon'da direk ve duraklara evlilik ilanları yapıştırdığı belirlendi.
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