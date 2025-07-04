Hull City, İngiltere Futbol Federasyonu’nun Transfer Yasağı Kararına İtiraz Edecek
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, İngiltere Futbol Federasyonu tarafından verilen transfer yasağı sonrası harekete geçti. Hull City karara itiraz edecek. İngiliz kulübü, bu yasağın sözleşmesel bir ihtilaf nedeniyle gündeme geldiğini ve İngiltere Futbol Federasyonu’nun bu konuyla ilgili tüm detaylara hakim olunca gerekli değerlendirmeleri yapacağını düşünüyor.
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Championship takımlarından Hull City, İngiltere Futbol Federasyonu tarafından verilen transfer yasağı kararına itiraz edecek.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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