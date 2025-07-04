onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Hull City, İngiltere Futbol Federasyonu’nun Transfer Yasağı Kararına İtiraz Edecek

Hull City, İngiltere Futbol Federasyonu’nun Transfer Yasağı Kararına İtiraz Edecek

Acun Ilıcalı
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.07.2025 - 10:31

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, İngiltere Futbol Federasyonu tarafından verilen transfer yasağı sonrası harekete geçti. Hull City karara itiraz edecek. İngiliz kulübü, bu yasağın sözleşmesel bir ihtilaf nedeniyle gündeme geldiğini ve İngiltere Futbol Federasyonu’nun bu konuyla ilgili tüm detaylara hakim olunca gerekli değerlendirmeleri yapacağını düşünüyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Championship takımlarından Hull City, İngiltere Futbol Federasyonu tarafından verilen transfer yasağı kararına itiraz edecek.

Championship takımlarından Hull City, İngiltere Futbol Federasyonu tarafından verilen transfer yasağı kararına itiraz edecek.

İngiltere Futbol Federasyonu, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Championship ekiplerinden Hull City’e transfer yasağı verdi. 

Bu karara itiraz edecek Hull City, yasağın sözleşmesel bir ihtilaf nedeniyle gündeme geldiğini ve İngiltere Futbol Federasyonu’nun bu konuyla ilgili tüm detaylara hakim olunca gerekli değerlendirmeleri yapmasını bekliyor.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın