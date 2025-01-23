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Hudutsuz Sevda Bugün Var mı, Yok mu? Hudutsuz Sevda Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Hudutsuz Sevda Bugün Var mı, Yok mu? Hudutsuz Sevda Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
23.01.2025 - 17:29

Hudutsuz Sevda, Now TV ekranlarının yakından takip edilen dizisi. Her bölümü merakla beklenen dizinin bu hafta yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı ise merak konusu oldu. Bolu'da meydana gelen yangın faciasının ardından Tüm Türkiye yasa boğuldu. Milli yas ilanıyla beraber gözler TV ekranlarına çevrildi. Dizilerden birer birer iptal kararları açıklanmaya başlandı.

Peki Hudutsuz Sevda bu akşam var mı, yok mu? Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman?

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Hudutsuz Sevda Bu Akşam Var mı, Yok mu?

Hudutsuz Sevda Bu Akşam Var mı, Yok mu?

NOW TV'nin sevilen dizisi Hudutsuz Sevda bu akşam (23 Ocak Perşembe) yayınlanmayacak. 

Bolu'da meydana gelen yangın faciasının ardından milli yas ilan edildi. Milli yas nedeniyle tv ekranlarda dizilerin yeni bölümleri de yer almayacak.

Hudutsuz Sevda Neden Yok?

Hudutsuz Sevda Neden Yok?

Hudutsuz Sevda'nın yeni bölümünün Bolu'da meydana gelen yangın faciasının ardından yayınlanmayacağı yönünde karar alındı. Hudutsuz Sevda, Now TV'nin yayın akışından çıkarıldı.

Hudutsuz Sevda Yeni Bölüm Ne Zaman?

Hudutsuz Sevda Yeni Bölüm Ne Zaman?

Hudutsuz Sevda'nın yeni bölümü 30 Ocak saat 20.00'de NOW TV ekranlarında olacak. Hudutsuz Sevda yeni bölümü haftaya yayınlanacak.

NOW TV Yayın Akışı 23 Ocak Perşembe

NOW TV Yayın Akışı 23 Ocak Perşembe

07.30 İlk Bakış 

08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Hudutsuz Sevda

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20.00 Hudutsuz Sevda - tekrar

23.45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

02.15 Adım Farah

04.30 Memet Özer ile Mutfakta

05.45 Şahane Hayatım

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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