Hudutsuz Sevda Bugün Var mı, Yok mu? Hudutsuz Sevda Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?
Hudutsuz Sevda Bugün Var mı, Yok mu? Hudutsuz Sevda Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?
Hudutsuz Sevda, Now TV ekranlarının yakından takip edilen dizisi. Her bölümü merakla beklenen dizinin bu hafta yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı ise merak konusu oldu. Bolu'da meydana gelen yangın faciasının ardından Tüm Türkiye yasa boğuldu. Milli yas ilanıyla beraber gözler TV ekranlarına çevrildi. Dizilerden birer birer iptal kararları açıklanmaya başlandı.
Peki Hudutsuz Sevda bu akşam var mı, yok mu? Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman?
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Hudutsuz Sevda Bu Akşam Var mı, Yok mu?
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Hudutsuz Sevda Neden Yok?
Hudutsuz Sevda Yeni Bölüm Ne Zaman?
NOW TV Yayın Akışı 23 Ocak Perşembe
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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