Hudutsuz Sevda Bugün Var mı, Yok mu? Hudutsuz Sevda Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Hudutsuz Sevda, Now TV ekranlarının yakından takip edilen dizisi. Her bölümü merakla beklenen dizinin bu hafta yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı ise merak konusu oldu. Bolu'da meydana gelen yangın faciasının ardından Tüm Türkiye yasa boğuldu. Milli yas ilanıyla beraber gözler TV ekranlarına çevrildi. Dizilerden birer birer iptal kararları açıklanmaya başlandı.

Peki Hudutsuz Sevda bu akşam var mı, yok mu? Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman?