Hollanda'da Ev Alan Kişiye Yapılan Yorumlar Sinirinizi Zıplatacak

Son yıllarda yurt dışına gitmek isteyenlerin büyük talebi var. En çok iltica isteyen ülkelerde üst sıralarda oluşumuz, yapılan anketlerde gençlerin Türkiye'de bir gelecek görememesi yurt dışını cazip hale getiriyor. Çok fazla kişi göç edince yeni gidenler gittikleri ülkelerdeki alım gücünü, hayat standartlarını paylaşıyor.