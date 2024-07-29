Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Hollanda'da Ev Alan Kişiye Yapılan Yorumlar Sinirinizi Zıplatacak

Hollanda'da Ev Alan Kişiye Yapılan Yorumlar Sinirinizi Zıplatacak

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
29.07.2024 - 18:35

Son yıllarda yurt dışına gitmek isteyenlerin büyük talebi var. En çok iltica isteyen ülkelerde üst sıralarda oluşumuz, yapılan anketlerde gençlerin Türkiye'de bir gelecek görememesi yurt dışını cazip hale getiriyor. Çok fazla kişi göç edince yeni gidenler gittikleri ülkelerdeki alım gücünü, hayat standartlarını paylaşıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bunlardan birisi de 9 ayda Hollanda'da ev alan Instagram kullanıcısı...

Bunlardan birisi de 9 ayda Hollanda'da ev alan Instagram kullanıcısı...

Gelen yorumlar ise ilginç...

Gelen yorumlar ise ilginç...

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

Biraz da yorumlara bakalım.

Biraz da yorumlara bakalım.

Kadının saygısı takdir topladı.

Kadının saygısı takdir topladı.
twitter.com

Şöyle de bir durum var.

Şöyle de bir durum var.
twitter.com

Sosyolojik bir çatışma da var.

Sosyolojik bir çatışma da var.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın