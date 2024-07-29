Hollanda'da Ev Alan Kişiye Yapılan Yorumlar Sinirinizi Zıplatacak
Hollanda'da Ev Alan Kişiye Yapılan Yorumlar Sinirinizi Zıplatacak
Son yıllarda yurt dışına gitmek isteyenlerin büyük talebi var. En çok iltica isteyen ülkelerde üst sıralarda oluşumuz, yapılan anketlerde gençlerin Türkiye'de bir gelecek görememesi yurt dışını cazip hale getiriyor. Çok fazla kişi göç edince yeni gidenler gittikleri ülkelerdeki alım gücünü, hayat standartlarını paylaşıyor.
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Bunlardan birisi de 9 ayda Hollanda'da ev alan Instagram kullanıcısı...
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Gelen yorumlar ise ilginç...
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Biraz da yorumlara bakalım.
Kadının saygısı takdir topladı.
Şöyle de bir durum var.
Sosyolojik bir çatışma da var.
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