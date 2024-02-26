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Hisse Senedinin Tahtasının Kapanması Ne Anlama Gelir? Yakın Dönemde Tahtası Kapatılan 8 Hisse Senedi

etiket Hisse Senedinin Tahtasının Kapanması Ne Anlama Gelir? Yakın Dönemde Tahtası Kapatılan 8 Hisse Senedi

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
26.02.2024 - 17:01

Hisse senedinin tahtasının kapatılması, borsaya ait bir kavram. Borsada işlem görülmesi kararı verilen hisse senetleri eğer işlem görme şartlarını kaybederse hisse senedinin tahtasının kapanmasına karar verilebiliyor. Bu kavram hakkında daha fazla bilgi için içeriğe buyurun!

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Hisse senedinin tahtasının kapanması borsada kullanılan bir kavram.

Hisse senedinin tahtasının kapanması borsada kullanılan bir kavram.

Her hisse senedi borsada işlem görmüyor. İşlem görmesi için belli şartları sağlaması gerek. Borsada işlem görmeye başlayan hisse senedinin değerini değiştirebilecek veya yatırımcıların kararını etkileyecek herhangi bir haberin yapılması sonucunda hisse senedini tahtasının kapanması gerçekleştirilebiliyor.

Bir hisse senedinin kapanmasının nedeni, yatırımcıların kararını etkileyecek önemli bilgilerin tam duyurulmaması.

Kamuya doğru ve tam bilgi vermeyen şirketlerin hisse senetleri kapatılıyor. Bunun nedeni yatırımcıyı korumak. Yanlış veya eksik bilgiyle alınacak bir hisse senedi yatırımıcıyı zarara uğratabilir. Ayrıca piyasayı korumak için de bu uygulanıyor.

Tahtası kapanan hisse senetlerine 5 gün süre veriliyor.

Bu süre içinde hisse senedinin tahtasının kapanmasına neden olan durum ortadan kaldırılması gerekiyor. Ortadan kaldırılırsa hisse senedi tekrar işleme alınıyor. Hisse senedinin borsada tekrar işleme alınması için koşulları sağlaması gerekiyor.

Tahtası kapanan hisse senetleri, kapalı kaldığı süre boyunca alım satımın konusu olamıyor.

Bu süre boyunca alım-satım işlemi ve emri yapılamıyor. Değerlendirilmesi sürerken hiçbir işlem yapılmayan hisse senetleri Takasbank nezdinden saklanıyor.

Bu hisse senetleri ancak kapanmayı ortaya çıkaran nedenlerin ortadan kalkmasıyla açılabilir.

Bu hisse senetleri ancak kapanmayı ortaya çıkaran nedenlerin ortadan kalkmasıyla açılabilir.

Bilgileri yeterli olan şirketin tahtası kapanan hisse senedi tekrar açılma şartlarını sağlarsa o zaman aynı pazarda veya işlem göreceği yeni bir pazarda tekrar işleme alınıyor.

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Türkiye'de yakın zamanda hisse senedinin tahtası kapanan şirketler şunlar:

1. Gübretaş

1. Gübretaş

Gübre Fabrikaları'nın tahtası geçtiğimiz günlerde işleme kapatılmıştı. KAP tarafından yapılan açıklamada Borsa İstanbul tarafından talep edilen durumun açıklanmaması nedeniyle geçici olarak işleme kapatıldığı belirtilmiş.

2. Mensa

2. Mensa

Mensa Sınai, hisse tahtası kapalı şirketlerden. Şirketin hissesinin kapalı olmasının nedeni finansal raporlarını yayınlamaması.

3. Aksel Yatırım

3. Aksel Yatırım

Aksel Yatırım, 6 aylık finansal raporlarını yayınlamadığı için borsada hisse senetleri geçici kapatılıyor. Daha sonra ise kapalı kalmaya devam etmesine karar veriliyor.

4. Akyürek Pazarlama

4. Akyürek Pazarlama

Akyürek Pazarlama'nın hisselerinde görülen olağandışı fiyat-miktar hareketleri olduğu için hisse senetlerinin tahtasının kapanmasına karar verilmiş.

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5. Bimeks

5. Bimeks

Bimeks'in hisse senedinin tahtasının kapanmasının nedeni olarak finansman sıkıntısı gösteriliyor. Şirketin mali durumunda görülen zorluklar nedeniyle bu karar verilmiş.

6. Kent Gıda

6. Kent Gıda

Kent Gıda'nın şirket hisselerinde olağandışı fiyat-miktar hareketi olduğu ve bu sebeple geçici olarak hisselerinin tahtasının kapanmasına karar verildiği açıklanmış.

7. CASA

7. CASA

CASA şirketinin hisse tahtasının kapanmasının nedeni mali tablolarını son tarihe kadar göndermemesi. Bu sebeple geçici olarak borsada işlemleri durdurulmuş.

8. MARKA

8. MARKA

MARKA şirketinin hisseleri geçici olarak kapatılmış. Bunun nedeni ise olağandışı fiyat-miktar hareketliliği.

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