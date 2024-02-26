Hisse Senedinin Tahtasının Kapanması Ne Anlama Gelir? Yakın Dönemde Tahtası Kapatılan 8 Hisse Senedi
Hisse Senedinin Tahtasının Kapanması Ne Anlama Gelir? Yakın Dönemde Tahtası Kapatılan 8 Hisse Senedi
Hisse senedinin tahtasının kapatılması, borsaya ait bir kavram. Borsada işlem görülmesi kararı verilen hisse senetleri eğer işlem görme şartlarını kaybederse hisse senedinin tahtasının kapanmasına karar verilebiliyor. Bu kavram hakkında daha fazla bilgi için içeriğe buyurun!
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Hisse senedinin tahtasının kapanması borsada kullanılan bir kavram.
Bir hisse senedinin kapanmasının nedeni, yatırımcıların kararını etkileyecek önemli bilgilerin tam duyurulmaması.
Tahtası kapanan hisse senetlerine 5 gün süre veriliyor.
Tahtası kapanan hisse senetleri, kapalı kaldığı süre boyunca alım satımın konusu olamıyor.
Bu hisse senetleri ancak kapanmayı ortaya çıkaran nedenlerin ortadan kalkmasıyla açılabilir.
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Türkiye'de yakın zamanda hisse senedinin tahtası kapanan şirketler şunlar:
1. Gübretaş
2. Mensa
3. Aksel Yatırım
4. Akyürek Pazarlama
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5. Bimeks
6. Kent Gıda
7. CASA
8. MARKA
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