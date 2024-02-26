Hisse Senedinin Tahtasının Kapanması Ne Anlama Gelir? Yakın Dönemde Tahtası Kapatılan 8 Hisse Senedi

Kamuya doğru ve tam bilgi vermeyen şirketlerin hisse senetleri kapatılıyor. Bunun nedeni yatırımcıyı korumak. Yanlış veya eksik bilgiyle alınacak bir hisse senedi yatırımıcıyı zarara uğratabilir. Ayrıca piyasayı korumak için de bu uygulanıyor.