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Hip-Hop Tarihinin En İyi Çıkış Albümünü Seçiyoruz!

etiket Hip-Hop Tarihinin En İyi Çıkış Albümünü Seçiyoruz!

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
19.07.2026 - 20:01
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Tek bir kurşunla oyunun kurallarını değiştirenler... Hip-hop tarihinin en unutulmaz, en kusursuz ve sektörü baştan yazan çıkış albümünü seçiyoruz! Tahtın gerçek sahibi kim?

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En iyi çıkış albümünü seç bakalım!

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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