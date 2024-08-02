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Hindistan'ın En Zengin Ailesinin Gözde Üyesi Anant Ambani'nin Görünüşü "Bu Ne Bakımsızlık?" Dedirtti

Hindistan'ın En Zengin Ailesinin Gözde Üyesi Anant Ambani'nin Görünüşü "Bu Ne Bakımsızlık?" Dedirtti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
02.08.2024 - 13:41

Hindistan'ın en zengin ailelerinden biri olan Ambani ailesinin biricik oğlu Anant Ambani'nin düğün sonrası görüntüleri eleştirilerin odak noktası oldu.

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Hindistan'ın en zengin ailelerinden biri olan Ambani ailesinin sevilen ismi, Mukesh Ambani'nin ve Nita Ambani'nin en küçük oğlu Abant Ambani yaptığı düğünle aylardır gündemden düşmüyor.

Hindistan'ın en zengin ailelerinden biri olan Ambani ailesinin sevilen ismi, Mukesh Ambani'nin ve Nita Ambani'nin en küçük oğlu Abant Ambani yaptığı düğünle aylardır gündemden düşmüyor.

Aynı zamanda dünyanın en zengin isimlerinden olan Ambaniler Rihanna, Justin Bieber gibi isimleri milyon dolarlar karşısında düğünlerine çağırmış ve göstersin dibine vurmuşlardı.

Aynı zamanda dünyanın en zengin isimlerinden olan Ambaniler Rihanna, Justin Bieber gibi isimleri milyon dolarlar karşısında düğünlerine çağırmış ve göstersin dibine vurmuşlardı.

Anant Ambani ve Radhika Merchant'ın düğünü, Hindistan'ın en büyük ve en göz alıcı düğünlerinden biri olarak büyük bir ilgi ve heyecan yaratmış aylar süren kutlamalar Mumbai'de gerçekleşen törenle adeta bir lüks ve ihtişam şöleni olarak hafızalara kazınmıştı.

Anant Ambani ve Radhika Merchant'ın düğünü, Hindistan'ın en büyük ve en göz alıcı düğünlerinden biri olarak büyük bir ilgi ve heyecan yaratmış aylar süren kutlamalar Mumbai'de gerçekleşen törenle adeta bir lüks ve ihtişam şöleni olarak hafızalara kazınmıştı.

Düğün sonrası kutlamalara son veren ikili soluğu Paris'te almasının ardından yeni evli çiftin görünüşlerine eleştiri yağdı.

Düğün sonrası kutlamalara son veren ikili soluğu Paris'te almasının ardından yeni evli çiftin görünüşlerine eleştiri yağdı.

İşte eleştiriye boğulan o görüntü 👇

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