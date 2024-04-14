Heyecan Dolu Maçta Kazanan Fenerbahçe Oldu! Sarı-Lacivertliler Karagümrük'ü 2-1'lik Skorla Geçti
Heyecan Dolu Maçta Kazanan Fenerbahçe Oldu! Sarı-Lacivertliler Karagümrük'ü 2-1'lik Skorla Geçti
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanından galibiyetle döndü. Sarı-lacivertliler, ilk yarısını geride noktaladığı maçı 2-1 kazandı.
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Süper Lig'de Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, deplasmanda Karagümrük ile karşı karşıya geldi.
Oldukça yüksek tempoda geçen mücadele, sarı-lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğü ile noktalandı. 3 puanı hanesine yazdıran İsmail Kartal ve öğrencileri, derin bir nefes aldı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller, 49'da Dzeko, 57'de Batshuayi'den geldi. Ev sahibi ekibin tek golünü ise 45+1'de Can Keleş kaydetti.
Fenerbahçe'nin paylaşımı 👇
Sarı-lacivertli taraftarların maça dair yorumları 👇
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