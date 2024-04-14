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Heyecan Dolu Maçta Kazanan Fenerbahçe Oldu! Sarı-Lacivertliler Karagümrük'ü 2-1'lik Skorla Geçti

Heyecan Dolu Maçta Kazanan Fenerbahçe Oldu! Sarı-Lacivertliler Karagümrük'ü 2-1'lik Skorla Geçti

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
14.04.2024 - 21:13

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanından galibiyetle döndü. Sarı-lacivertliler, ilk yarısını geride noktaladığı maçı 2-1 kazandı.

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Süper Lig'de Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, deplasmanda Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

Süper Lig'de Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, deplasmanda Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

Oldukça yüksek tempoda geçen mücadele, sarı-lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğü ile noktalandı. 3 puanı hanesine yazdıran İsmail Kartal ve öğrencileri, derin bir nefes aldı.

Oldukça yüksek tempoda geçen mücadele, sarı-lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğü ile noktalandı. 3 puanı hanesine yazdıran İsmail Kartal ve öğrencileri, derin bir nefes aldı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller, 49'da Dzeko, 57'de Batshuayi'den geldi. Ev sahibi ekibin tek golünü ise 45+1'de Can Keleş kaydetti.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller, 49'da Dzeko, 57'de Batshuayi'den geldi. Ev sahibi ekibin tek golünü ise 45+1'de Can Keleş kaydetti.

Fenerbahçe'nin paylaşımı 👇

Fenerbahçe'nin paylaşımı 👇
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Sarı-lacivertli taraftarların maça dair yorumları 👇

Sarı-lacivertli taraftarların maça dair yorumları 👇
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