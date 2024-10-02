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Herkesin Orta Doğu Uzmanı Olmasından Kendine Güvenen Ustaya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Herkesin Orta Doğu Uzmanı Olmasından Kendine Güvenen Ustaya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
02.10.2024 - 17:48

Bakalım Çarşamba günü kimler Twitter (X) timeline'ını şenlendirmiş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlıyoruz!

Başlıyoruz!
twitter.com

İşine güveniyor.

İşine güveniyor.
twitter.com

Zamane oyuncakları...

Zamane oyuncakları...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bilinçli tüketici!

Bilinçli tüketici!
twitter.com
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Kırmızı alarm!

Kırmızı alarm!
twitter.com

Biraz da sınıfsallık...

Biraz da sınıfsallık...
twitter.com

İlişki tavsiyeleri...

İlişki tavsiyeleri...
twitter.com

O özellik hepimizde yok mu?

O özellik hepimizde yok mu?
twitter.com

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
twitter.com

Bu içerikler de tam senlik 👍

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