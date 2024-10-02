Herkesin Orta Doğu Uzmanı Olmasından Kendine Güvenen Ustaya Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Herkesin Orta Doğu Uzmanı Olmasından Kendine Güvenen Ustaya Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Çarşamba günü kimler Twitter (X) timeline'ını şenlendirmiş?
İyi eğlenceler 🚀
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başlıyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşine güveniyor.
Zamane oyuncakları...
👇
Bilinçli tüketici!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kırmızı alarm!
Biraz da sınıfsallık...
İlişki tavsiyeleri...
O özellik hepimizde yok mu?
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın