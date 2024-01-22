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Her Şeyin Hayırlısından Kelime Şakası Yapmadan Duramayanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Her Şeyin Hayırlısından Kelime Şakası Yapmadan Duramayanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
22.01.2024 - 19:46

Bakalım haftaya merhaba dediğimiz Pazartesi günü kimler mizahıyla etkileşimden nasibini almış?

İyi eğlenceler 🚀

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Elon biliyor muydu?

Elon biliyor muydu?
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Daha çok Facebook'a döndü...

Daha çok Facebook'a döndü...
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Ne güzel herkesin mesleğini öğreniyorduk.

Ne güzel herkesin mesleğini öğreniyorduk.
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Kilisenin insanlar üstündeki patates baskısı

Kilisenin insanlar üstündeki patates baskısı
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İltifat şov

İltifat şov
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Başka bir tanım vardı sanki?

Başka bir tanım vardı sanki?
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Reels atmak bir bağımlılıktır.

Reels atmak bir bağımlılıktır.
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Her şeyin hayırlısını dileyin.

Her şeyin hayırlısını dileyin.
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Tüm dünya öğrenmeli.

Tüm dünya öğrenmeli.
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Hocam iyi düşünün.

Hocam iyi düşünün.
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Yarın yine buralardayız 👋

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