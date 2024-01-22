Her Şeyin Hayırlısından Kelime Şakası Yapmadan Duramayanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Her Şeyin Hayırlısından Kelime Şakası Yapmadan Duramayanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım haftaya merhaba dediğimiz Pazartesi günü kimler mizahıyla etkileşimden nasibini almış?
İyi eğlenceler 🚀
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Elon biliyor muydu?
Daha çok Facebook'a döndü...
Ne güzel herkesin mesleğini öğreniyorduk.
Kilisenin insanlar üstündeki patates baskısı
İltifat şov
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Başka bir tanım vardı sanki?
Reels atmak bir bağımlılıktır.
Her şeyin hayırlısını dileyin.
Tüm dünya öğrenmeli.
Hocam iyi düşünün.
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