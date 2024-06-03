Her Sayfada Aranızdaki Bağ Güçlenecek: Partnerinizle Birlikte Okuyabileceğiniz 10 Kitap

İki ergenin romantik hikayesini anlatan bir genç yetişkin romanı olan Eleanor ve Park'ta Eleanor, zorlu bir aile yaşamından kaçmaya çalışan dikkat çekici bir kız olarak karşımıza çıkar. Park ise sessiz ve müzikle dolu bir hayat süren biridir. İkisi, otobüs yolculuğunda karşılaşırlar ve müzikle başlayan bir ilişki geliştirirler. Kitap, aşk, arkadaşlık ve aidiyet arayışını dokunaklı bir şekilde ele alır ve okuyucuları karakterlerin duygusal yolculuğuna katılımaya davet eder.