Her Sayfada Aranızdaki Bağ Güçlenecek: Partnerinizle Birlikte Okuyabileceğiniz 10 Kitap
Her Sayfada Aranızdaki Bağ Güçlenecek: Partnerinizle Birlikte Okuyabileceğiniz 10 Kitap
Partneriyle ortak bir şeyler yapmak isteyenler buraya! Hem aranızdaki bağı güçlendirip hem de kitap okumak istiyorsanız, birlikte okuyabileceğiniz birbirinden keyifli ve güzel kitapları derledik. Hazırsanız kitaplarla dolu yolculuğa çıkalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Aşk ve Gurur - Jane Austen
2. Eleanor ve Park - Rainbow Rowell
3. Nezaket Kuralları - Amor Towles
4. Aşk - Elif Şafak
5. Kolera Günlerinde Aşk - Gabriel García Márquez
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorum Yazın
Aklımda bulunsun alıp okuruz
Paylaşım için teşekkürler okumak gibisi yok. Kitap içeriklerinin artması dileği ile. Çok seviyorum.