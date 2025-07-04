onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
04.07.2025 - 16:05

Geçtiğimiz hafta alışamadığımız ismi X olan Twitter'da eğlenceli paylaşımlar gördük. Yine ilişkilerini, ailelerini, gördükleri komik sahneleri paylaşanlar da oldu hazırcevaplılıkla alıntılama özelliğinin hakkını veren de... Bakalım bu hafta en çok hangi paylaşımlara gülünmüş? Kimler takipçilerini güldürmüş?

İyi eğlenceler 🚀

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Tüyler diken diken...

Tüyler diken diken...
twitter.com

Padişah olmak istemeyen yoktur.

Padişah olmak istemeyen yoktur.
twitter.com

Biraz güncelleyin kendinizi...

Biraz güncelleyin kendinizi...
twitter.com

Tüh ya...

Tüh ya...
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aceleniz neydi?

Aceleniz neydi?
twitter.com

Pedro Ali Çeliker

Pedro Ali Çeliker
twitter.com

Aslan onlar!

Aslan onlar!
twitter.com

Bir de uyarı...

Bir de uyarı...
twitter.com

🤔

🤔
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Emin misin?

Emin misin?
twitter.com

Son güne bırakanlar...

Son güne bırakanlar...
twitter.com

Niye böyle oluyor?

Niye böyle oluyor?
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Sen hayırdır?

Sen hayırdır?
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Detaycılık çok iyi.

Detaycılık çok iyi.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Helal sana!

Helal sana!
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Aşkkent...

Aşkkent...
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

Kapatalım!

Kapatalım!
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Ancak şöyle seçeneklerimiz de mevcut!

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın