article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Her İki Müzisyenden Birini Eleyerek Müzik Kulağının Ne Kadar Güçlü Olduğunu Söylüyoruz!

etiket Her İki Müzisyenden Birini Eleyerek Müzik Kulağının Ne Kadar Güçlü Olduğunu Söylüyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
29.06.2026 - 17:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Müzik zevki bazen tek bir seçimle bile kendini belli eder. Karşına iki müzisyen çıkacak ve sen sadece birini seçeceksin. Kimi zaman çok kolay karar vereceksin, kimi zaman “bunu bana neden yapıyorsunuz?” diyeceksin. Bakalım seçimlerin gerçekten güçlü bir müzik kulağın olduğunu gösterecek mi?

Hazırsan başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. İlk sorumuzla başlayalım! Romantik şarkılardan birini seç bakalım!

2. Devam 😍

3. Seç bakalım!

4. Hangisi?

5. Biraz zor bir seçim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. 👇🏻

7. Biz de merak ettik hangisini seçeceksin?

8. Neredeyse bitiyor!

9. Yine bir seçim yapmalısın.

10. Son seçimini yap bakalım!

Kulağın Gerçekten Seçici!

Sen bir şarkıyı dinlerken sadece ritme kapılmıyorsun, aradaki farkı gerçekten yakalıyorsun. Kimin sesi daha özel, kimin yorumu daha güçlü, hangi müzisyen şarkıya daha çok ruh katmış hemen fark ediyorsun. Bu yüzden seçimlerin “öylesine” değil, bayağı sağlam bir müzik kulağının sonucu gibi duruyor. Senin yanında müzik konuşurken dikkatli olmak lazım, çünkü kötü yorumu hemen anlarsın. Kısacası kulağın bayağı seçici ve bu testte kendini net belli ediyor.

Sen Daha Çok Hisle Dinliyorsun!

Senin müzik kulağın sadece iyi şarkıyı ayırt etmekle kalmıyor, şarkının içindeki duyguyu da yakalıyor. Bir sanatçının ses rengi, sahne enerjisi ya da şarkıya kattığı yorum senin radarından kaçmıyor. Bu yüzden yaptığın seçimler, müziği yüzeysel değil gerçekten dikkat ederek dinlediğini gösteriyor. Playlist hazırlama işi sende olursa kimse kolay kolay sıkılmaz. Çünkü sen neyin kaliteli, neyin gerçekten etkileyici olduğunu gayet iyi biliyorsun.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın