Her İki Müzisyenden Birini Eleyerek Müzik Kulağının Ne Kadar Güçlü Olduğunu Söylüyoruz!

Sen bir şarkıyı dinlerken sadece ritme kapılmıyorsun, aradaki farkı gerçekten yakalıyorsun. Kimin sesi daha özel, kimin yorumu daha güçlü, hangi müzisyen şarkıya daha çok ruh katmış hemen fark ediyorsun. Bu yüzden seçimlerin “öylesine” değil, bayağı sağlam bir müzik kulağının sonucu gibi duruyor. Senin yanında müzik konuşurken dikkatli olmak lazım, çünkü kötü yorumu hemen anlarsın. Kısacası kulağın bayağı seçici ve bu testte kendini net belli ediyor.