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Her Gün Aynı Şey! Zaman Döngüsü İçine Sıkışan Karakterleri Konu Alan Birbirinden Harika Filmler

Her Gün Aynı Şey! Zaman Döngüsü İçine Sıkışan Karakterleri Konu Alan Birbirinden Harika Filmler

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
16.10.2024 - 12:20

Zaman döngüsü filmleri, karakterlerin aynı zaman dilimini tekrar tekrar yaşadığı filmlerdir. Bu filmler genellikle bir olayın ya da bir günün sürekli başa sararak tekrar edilmesi temasını işler. Bu filmler izleyenleri derin bir sorgulamaya iter. Bu içerikte zaman döngüsü içine sıkışan karakterlerin hikayelerini konu alan filmleri sizler için derledik. İyi seyirler dileriz.

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1. Groundhog Day (1993)

1. Groundhog Day (1993)

IMDb: 8

Film, narsisistik ve bencil bir hava durumu sunucusunun kendini Groundhog Day'de bir zaman döngüsünde bulmasını konu alıyor.

Yönetmen: Harold Ramis

Oyuncular: Bill Murray, Andie MacDowell, Chris Elliott

2. Source Code (2011)

2. Source Code (2011)

IMDb: 7.5

Bir asker başkasının bedeninde uyanır ve 8 dakika içinde bir banliyö treninin bombacısını bulmak için deneysel bir hükümet programının parçası olduğunu keşfeder.

Yönetmen: Duncan Jones

Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan, Vera Farmiga

3. Run Lola Run (1998)

3. Run Lola Run (1998)

IMDb: 7.6

Başarısız bir para teslimatından sonra Lola'nın 100.000 Alman Markı bulması için sadece 20 dakikası vardır.

Yönetmen: Tom Tykwer

Oyuncular: Franka Potente, Moritz Bleibtreu, Herbert Knaup

4. Palm Springs (2020)

4. Palm Springs (2020)

IMDb: 7.4

Nyles ve Sarah kendilerini bir zaman döngüsünde sıkışmış ve aynı günü tekrar tekrar yaşarken bulurlar. Zamanla birbirlerine çekilirler ancak bazı ifşalar filizlenen aşklarını tehdit eder.

Yönetmen: Max Barbakow

Oyuncular: Andy Samberg, Cristin Milioti, J.K. Simmons

5. Before I Fall (2017)

5. Before I Fall (2017)

IMDb: 6.4

12 Şubat, Sam'in büyülü hayatındaki sıradan bir gündür. Ta ki son günü olduğu ortaya çıkana kadar. Son gününü tekrar tekrar yaşamak zorunda kalan Sam, ölümünün etrafındaki gizemi çözer ve kaybettiği her şeyi keşfeder.

Yönetmen: Ry Russo-Young

Oyuncular: Zoey Deutch, Halston Sage, Cynthy Wu

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6. Triangle (2009)

6. Triangle (2009)

IMDb: 6.9

Beş arkadaş yelken açar ve yatları garip ve ani bir fırtınayla devrilir. Gizemli bir gemi onları kurtarmak için gelir. Ancak sonrasında ne olduğu açıklanamayan olaylar gerçekleşir.

Yönetmen: Christopher Smith

Oyuncular: Melissa George, Joshua McIvor, Jack Taylor

7. Round and Round (2023)

7. Round and Round (2023)

IMDb: 7.1

Rachel, ebeveynlerinin Hanuka partisinin olduğu geceyi yeniden yaşayarak bir zaman döngüsüne sıkışmıştır. Büyükannenin onu tanıştırmaya çalıştığı 'iyi çocuk' Zach, yarına kadar dayanmasına yardım edebilir mi? İşte bunu bilemiyordur.

Yönetmen: Stacey N. Harding

Oyuncular: Vic Michaelis, Bryan Greenberg, Rick Hoffman

8. A Day (2017)

8. A Day (2017)

IMDb: 6.8

Kızının hayatını kurtarmak için etik olmayan bir eylemde bulunan bir baba, kendi eylemleri yüzünden rahatsız olmaya başlar ve bu durum onu sonsuz bir zaman döngüsüne hapseder.

Yönetmen: Jo Sun-ho

Oyuncular: Kim Myung-min, Byun Yo-han, Shin Hye-sun

9. The Girl Who Leapt Through Time (2006)

9. The Girl Who Leapt Through Time (2006)

IMDb: 7.7

Makoto adında liseli bir kız, zamanda geriye yolculuk etme gücünü elde eder ve bunu kendi kişisel çıkarları için kullanmaya karar verir. Ancak başkalarının hayatlarını da kendi hayatı kadar etkilediğinin farkında değildir.

Yönetmen: Mamoru Hosoda

Oyuncular: Riisa Naka, Takuya Ishida, Mitsutaka Itakura

10. Boss Level (2020)

10. Boss Level (2020)

IMDb: 6.8

Cinayet gününü sürekli tekrarlayan bir zaman döngüsünde sıkışan eski bir özel kuvvetler ajanı, zamansız ölümünün ardındaki gizemi çözmek zorundadır.

Yönetmen: Joe Carnahan

Oyuncular: Frank Grillo, Mel Gibson, Naomi Watts

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