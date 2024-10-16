Her Gün Aynı Şey! Zaman Döngüsü İçine Sıkışan Karakterleri Konu Alan Birbirinden Harika Filmler

Zaman döngüsü filmleri, karakterlerin aynı zaman dilimini tekrar tekrar yaşadığı filmlerdir. Bu filmler genellikle bir olayın ya da bir günün sürekli başa sararak tekrar edilmesi temasını işler. Bu filmler izleyenleri derin bir sorgulamaya iter. Bu içerikte zaman döngüsü içine sıkışan karakterlerin hikayelerini konu alan filmleri sizler için derledik. İyi seyirler dileriz.