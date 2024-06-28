Her Duyduğunuza İnanmayın! Cinsellik Konusunda Doğru Bilinen Yanlışlar
Her Duyduğunuza İnanmayın! Cinsellik Konusunda Doğru Bilinen Yanlışlar
Cinsellik herkesin iyi bir şekilde bilmesi gereken çok önemli bir konudur. Bu konuda doğru bilinen yanlışları sizler için derledik.
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1. "Bazı cinsel aktiviteler diğerlerine göre daha güvenlidir."
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2. "Erkekler her zaman seks düşünür."
3. "Büyük ayakları olan erkekler, diğer erkeklere göre ayrıcalıklıdır."
4. "Sadece genç erkeklerde erken boşalma yaşanır."
5. "Doğum kontrol hapı kilo aldırır."
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