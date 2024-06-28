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Her Duyduğunuza İnanmayın! Cinsellik Konusunda Doğru Bilinen Yanlışlar

etiket Her Duyduğunuza İnanmayın! Cinsellik Konusunda Doğru Bilinen Yanlışlar

Selluka
Selluka - Onedio Üyesi
28.06.2024 - 22:01

Cinsellik herkesin iyi bir şekilde bilmesi gereken çok önemli bir konudur. Bu konuda doğru bilinen yanlışları sizler için derledik. 

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1. "Bazı cinsel aktiviteler diğerlerine göre daha güvenlidir."

Oral seks yaparken hamile kalamazsınız, ancak bu cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlara yakalanamayacağınız anlamına gelmez. Bu nedenle cinsellik sırasında korunmak çok önemlidir. Doğru şekilde korunduğunuz zaman cinsel yollardan enfeksiyon aktarılma ihtimali o kadar düşük ki. 😊

2. "Erkekler her zaman seks düşünür."

İşte cinsellik hakkında yaygın olarak doğru bilinen bir yanlış daha! Cinsellik doğal bir dürtüdür ve hem kadınlar hem de erkekler için eşit derecede aklı karıştırabilir niteliktedir. 😅

3. "Büyük ayakları olan erkekler, diğer erkeklere göre ayrıcalıklıdır."

Araştırmalar, ayak boyutu ile insan bedeni arasında pek fazla ilişki olmadığını gösteriyor. Yani büyük el veya büyük ayak, büyük penis anlamına gelmez.

4. "Sadece genç erkeklerde erken boşalma yaşanır."

Konu cinsellik olunca erken boşalma konusu oldukça yanlış anlaşır. Erken boşalmanın sadece genç erkeklerin yaşadığı bir şey olduğu düşünülür. Ancak erken boşalma aslında her yaştan kişiyi etkileyen bir durumdur. Ayrıca bu durumda yaşlandıkça artış veya azalma olmaz.

5. "Doğum kontrol hapı kilo aldırır."

Ekstradan aldığınız kiloların sadece doğum kontrol hapına bağlı olduğunu düşünüyorsanız, kesinlikle yanılıyorsunuz. Doktorlar, doğum kontrol hapının kilo aldırdığına dair çok az bilimsel kanıt olduğunu söylüyor. Kadınlar yaşlandıkça çeşitli faktörlerden dolayı kilo alma eğiliminde olur. Aslında kilo alınmasının altında yatan gerçek neden budur.

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6. "Seks yapmak çok kalori yaktırır."

Seks yaptığınız sırada veya sonrasında yorulduğunuz ve terlediğiniz için çok kalori yaktığınızı düşünüyorsanız, yazının buradan sonrasına okumayın, çünkü şok olmanıza neden olabilir. Bilim insanları, 150 kiloluk bir adamın bile seks yaptığı sırada dakikada 3 ila 5 kalori arasında yaktığını söylüyor. “3-5 kalori mi? E bu çokmuş” diye düşünüyorsanız çok şaşıracağınız bir bilgi daha verelim: Sadece oturup televizyon izlerken bile bu kalorinin üçte birini yakıyoruz. Seks hakkındaki gerçekler bazen yanıltıcı olabiliyor.

7. "Sadece erkekler ıslak rüyalar görür."

Birçok insan sadece erkeklerin rüyalandığını düşünür, ancak gerçek bundan daha farklı. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, kadınların %40’ı gördükleri rüyalar yüzünden orgazm olup uyanıyor.

8. "Kadınlar porno izlemez."

Geçmişte yapılan anketler, yetişkin içerikli web sitelerine giren her üç ziyaretçiden birinin kadın olduğunu gösteriyor.

9. "Erkeklerin HPV aşısına ihtiyacı yoktur."

İnsan papilloma virüsü (HPV), kadınlarda rahim ağzı kanserine neden olma riskine sahiptir. Peki bu virüsün erkeklerde penis kanserine ve hem kadınlarda hem de erkeklerde ağız ve anal kansere neden olabileceğini biliyor muydunuz? HPV o kadar yaygındır ki, uzmanlar hem genç kızların hem de genç erkeklerin HPV aşısı olmasını öneriyor. Aşı oldukça güvenlidir ve gelecekte olabilecek sorunlara karşı güvende olmamızı sağlar.

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