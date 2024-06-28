Her Duyduğunuza İnanmayın! Cinsellik Konusunda Doğru Bilinen Yanlışlar

Seks yaptığınız sırada veya sonrasında yorulduğunuz ve terlediğiniz için çok kalori yaktığınızı düşünüyorsanız, yazının buradan sonrasına okumayın, çünkü şok olmanıza neden olabilir. Bilim insanları, 150 kiloluk bir adamın bile seks yaptığı sırada dakikada 3 ila 5 kalori arasında yaktığını söylüyor. “3-5 kalori mi? E bu çokmuş” diye düşünüyorsanız çok şaşıracağınız bir bilgi daha verelim: Sadece oturup televizyon izlerken bile bu kalorinin üçte birini yakıyoruz. Seks hakkındaki gerçekler bazen yanıltıcı olabiliyor.