Hazırsanız Uzayın Derinliklerine Gidiyoruz! Uzay ve Gezegenlerle İlgili 13 Harika Belgesel

Space X'in yaptığı yolculuğu gösteren bu belgesel hem teknik ilerlemeleri hem de Mars'ın nasıl bir gezegen olduğunu bize aktarır. Mars'tan gelen fotoğraflarla ne kadar heyecanlanmıştık! Bu heyecanın yaşatanların ne gibi yollardan geçtiğini görmek istiyorsanız bu belgeseli izlemelisiniz.