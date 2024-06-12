Hazırsanız Uzayın Derinliklerine Gidiyoruz! Uzay ve Gezegenlerle İlgili 13 Harika Belgesel
Hazırsanız Uzayın Derinliklerine Gidiyoruz! Uzay ve Gezegenlerle İlgili 13 Harika Belgesel
İçinde bulunduğumuz uzay ve uzayı paylaştığımız diğer gezegenleri düşünmek bile heyecanlanmamızı sağlıyor. Bilmediğimiz ve keşfetmediğimiz birçok bilginin olduğu bu alanlarla ilgili belgeselleri izleyebilirsiniz. Sadece sözlü anlatım değil, aynı zamanda görsel sunumların yer aldığı bu belgeseller sayesinde bilgilenirsiniz. Büyülenmek istiyorsanız izlemeniz gereken belgeselleri söylüyoruz!
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1. Cosmos: Bir Uzay Serüveni (Cosmos: A Spacetime Odyssey)
2. Evren (The Universe)
3. Uzay Belgeseli (Space Documentary)
4. Kozmos: Carl Sagan'la Bir Yolculuk (Cosmos: A Personal Voyage)
5. Gezegenimiz (Our Planet)
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6. Güneş Sistemi'nın Sırları (The Planets)
7. Yıldızlara Doğru (Towards the Stars)
8. Mars: Kızıl Gezegene Yolculuk (Mars: Inside Space X)
9. Ay'a Dönüş (Return to The Moon)
10. Kara Delikler ve Evrendeki Gizemler (Black Holes and the Universe's Mysteries)
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