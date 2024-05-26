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Haziran Ayında PlayStation Plus İçerisinden 12 Oyun Kaldırılıyor!

Haziran Ayında PlayStation Plus İçerisinden 12 Oyun Kaldırılıyor!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
26.05.2024 - 10:01

Her ay yeni oyunlarla karşımıza çıkan abonelik sistemi PlayStation Plus içerisinden Haziran ayı itibarıyla kaldırılacak oyunlar belli oldu.

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Her ay yeni oyunlar kütüphaneye ekleniyor.

Her ay yeni oyunlar kütüphaneye ekleniyor.

Ekleniyor eklenmesine ancak bir o kadar oyun da kütüphaneden kaldırılıyor. Haziran ayı içerisinde de 12 oyun ne yazık ki PlayStation Plus kütüphanesinden kaldırılacak. Elinizi çabuk tutmanız fayda var!

Sistemden kaldırılacak oyunların başında Grand Theft Auto V yer alıyor.

Sistemden kaldırılacak oyunların başında Grand Theft Auto V yer alıyor.

Oynamak için çok az bir sürenizin kaldığı bu 12 oyun arasında şüphesiz en dikkat çekici yapım Grand Theft Auto V. Serinin en çok satan ve oynanan yapımını abonelik sistemi içerisinde değerlendirebilmek adına kısa bir süreniz bulunuyor.

GTA V dışında kaldırılacak diğer oyunlar ise şöyle;

GTA V dışında kaldırılacak diğer oyunlar ise şöyle;

  • Brothers: a Tale of two Sons

  • Baja: Edge of Control HD

  • DC League of Super-Pets

  • Dodgeball Academia

  • Indivisible

  • Monster Jam Steel Titans

  • MotoGP 23

  • SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated

  • The Wild at Heart

  • The Talos Principle: Deluxe Edition

  • Unturned

Son tarih 18 Haziran!

Son tarih 18 Haziran!

Yukarıda yer alan oyunların yanı sıra Grand Theft Auto V'i oynamak için 18 Haziran tarihine kadar zamanınız bulunuyor. Bu tarihten sonra belirttiğimiz oyunlar abonelik sisteminden tamamen kaldırılacak ve tekrar satın alınabilir olacak.

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