Haziran Ayında PlayStation Plus İçerisinden 12 Oyun Kaldırılıyor!
Haziran Ayında PlayStation Plus İçerisinden 12 Oyun Kaldırılıyor!
Her ay yeni oyunlarla karşımıza çıkan abonelik sistemi PlayStation Plus içerisinden Haziran ayı itibarıyla kaldırılacak oyunlar belli oldu.
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Her ay yeni oyunlar kütüphaneye ekleniyor.
Sistemden kaldırılacak oyunların başında Grand Theft Auto V yer alıyor.
GTA V dışında kaldırılacak diğer oyunlar ise şöyle;
Son tarih 18 Haziran!
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