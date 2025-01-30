Hayri Cem ile Zihin Açıklığı 6: Kalemden Sahaya, Bir Spor Yazarının Hikayesi

Evet spor yazarlığı kariyerim, o dönemin Birgün Gazetesi genel yayın yönetmeni Cüneyt Akman’ın telefonu ile başladı. Cüneyt benim Yüksek Lisans ve Doktora’dan sınıf arkadaşımdır. Kendisi ile öğrencilik yıllarımızda, İktisat Fakültesi dergisini çıkartıyorduk. Daha sonraki yıllarda başka bir dergi grubuna yazılar yazmıştım. Cüneyt Akman, benim yazılarımı beğenirdi. Bu yazılarımı ve Beşiktaş tutkumu kafasında birleştirince bana bu teklifi yapmıştı.

Birgün siyasi yanı ağır basan bir gazete olduğundan, dikkatli ve özenli yazmak zorunda hissediyordum. Zamanla fark ettim ki, ben spor yazarı olamam. Bence spor yazarı, birçok spor dalında bilgisi olan, bu müsabakaları takip eden ve yazan kişilerdir. Spor yazarı olarak nitelendirebileceğim, aklıma gelen ilk isimler, rahmetli Orhan Ayhan ve Kenan Onuk’tur. Her spor dalında yorum yapabilecek bilgi ve donanıma sahiptiler.

Ben kendimi 'futbol yorumcusu' olarak konumlandırmaya çalıştım. Bu unvanın da bana büyük geldiğini fark ettim. Zira benim ilgimi Beşiktaş dışındaki takımlar çekmiyordu. Dolayısıyla kendimi, ‘Beşiktaş yazarı’ olarak konumlandırdım.