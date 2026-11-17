Hayır Demekte En Çok Zorlanan 3 Burç: "Tamam" Deyip Sonra Pişman Oluyorlar
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Kimi insanlar için en zor kelime 'hayır'.
Arkadaşınız taşınmaya yardım istese, iş arkadaşınız dosyasını masanıza bıraksa ya da hiç canınızın istemediği bir plana davet edilseniz, ağzınızdan çıkan ilk kelime 'tamam' olabiliyor. Astroloji yazarları Nina Kahn ve Christine Schoenwald'ın burç yorumlarına göre Terazi, Balık ve Oğlak da karşısındakini kırmamak için kendi sınırlarını kolayca esnetebilen burçlar arasında.
Terazi
Balık
Oğlak
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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