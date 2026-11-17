Venüs'ün yönettiği ve sembolü terazi olan bu hava burcu için ilişkilerde denge ve uyum her şeyden önemli. Bustle'da yazan astroloji yazarı Nina Kahn'a göre Teraziler, bir tartışma çıkacağından korktuklarında ihtiyaçlarını açıkça söylemekte zorlanıyor. Ortalık sakin kalsın diye çoğu zaman kendi sınırlarını bir kenara bırakıp herkesi memnun etmeye çalışıyorlar.

Kahn, Terazilerin o anki tatsızlıktan kaçmak için 'hayır' demeleri gereken yerde 'evet' dediklerini ve bunun uzun vadede daha çok zarar verdiğini söylüyor. Ama Terazi kendini savunmayı öğrendiğinde, sınırlarını herkesten daha zarif ve diplomatik biçimde çizebiliyor.