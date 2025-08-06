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Hayatlarının Bir Dönemini Domine Eden Oyunları Paylaşan X Kullanıcıları

Hayatlarının Bir Dönemini Domine Eden Oyunları Paylaşan X Kullanıcıları

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
06.08.2025 - 13:34

Bir oyunun unutulmaz bir bilgisayar oyunu olması için illa kutulu halinin 100 dolar civarına, onlarca GB depolama alanı gerektirmesine, uçuk kaçık grafiklere sahip olmasına gerek yok. Bazen günümüzde çok basit görünen ve yeni teknolojiye göre ilkel kaçan oyunlar bile bir şekilde kendine çekebiliyor. X'te sorulan soru ve gelen yanıtlar bunun üzerineydi.

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Soru da şöyleydi;

Soru da şöyleydi;
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Yanıtlara bakalım...

Yanıtlara bakalım...
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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