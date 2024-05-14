Hayatının Müziğini Hangi Enstrüman Çalmalı?
Hayatının Müziğini Hangi Enstrüman Çalmalı?
Bazen dinlediğimiz müziklerden öyle etkileniyoruz ki ''Bu şarkı aynı beni anlatıyor, resmen benim hayatım için yazılmış'' diyebiliyoruz. Senin hayatının müziğini hangi enstrüman çalmalı? Keman, piyano veya başka bir enstrüman mı? Öğrenmeye hazırsan, teste geçeliiim! 👇💃🕺
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Öncelikle cinsiyetini seçerek başlayalım.
2. Sana, nerede müzik dinlemek inanılmaz bir keyif verir?
3. Bu müzik türlerinden en fazla dinlediğin türü seç bakalım.
4. Bu festivallerden hangisine gitmeyi isterdin?
5. Senin ruhunu yansıtan renk sence hangisi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Herhangi bir enstrüman çalıyor musun?
7. Yaşadığın en keyifli anılarından birini düşün. Arkada hangi şarkı çalsın isterdin?
8. Sence hayatın bir film olsaydı, türü ne olurdu?
9. Şimdi kendine, hayatının müziğini dinlemek üzere bir kulaklık seç.
10. Son olarak, bu şarkı sözlerinden en çok hoşuna gideni seç ve bitirelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Keman!
Elektro Gitar!
Saksofon!
Arp!
Akordeon!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın